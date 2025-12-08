Цена меди установила новый исторический максимум на Лондонской бирже

Цены на медь в понедельник достигли нового исторического максимума из-за опасений дефицита предложения на мировом рынке. Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) к 14:25 мск выросли до $11 653 за тонну. Максимально с начала сессии цена достигала $11434,5 за тонну.

«Дефицит поставок продолжает провоцировать панические покупки», — заявили The Wall Street Journal в ANZ Research.

Давление на рынок в этом году оказывают проблемы на крупных месторождениях, указывают аналитики. Также увеличение запасов в США из-за опасений введения пошлин на импорт рафинированной меди в 2026 году может привести к дефициту в других регионах.

Поддержку ценам оказывает обещание властей Китая усилить поддержку экономики для стимулирования внутреннего потребления за счет «более проактивной» налогово-бюджетной политики и сохранения «умеренно мягкой» денежно-кредитной политики, отметили в ANZ Research.

Предыдущий исторический максимум цена нефти устанавливала на прошлой неделе.