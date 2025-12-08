Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мадридский «Реал» ищет замену главному тренеру Хаби Алонсо

Испанец Хаби Алонсо может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает газета El Mundo. В случае его увольнения основными кандидатами на замену считаются француз Зинедин Зидан и немец Юрген Клопп.

Фото: Pankra Nieto / Reuters

По информации источника, сегодня утром руководство «Реала» провело экстренное совещание, на котором обсуждались результаты команды и будущее Хаби Алонсо. Отмечается, что грядущий домашний матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» станет для 44-летнего специалиста «последним шансом». Как пишет El Mundo, Хаби Алонсо «потерял контроль над раздевалкой».

Зинедин Зидан уже возглавлял «Реал» (2016–2018, 2019–2021). Под его руководством команда завоевала 11 титулов, в том числе трижды выиграла Лигу чемпионов и дважды стала чемпионом Испании.

Последним местом работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль» (2015–2024). Он привел команду к победе в Лиге чемпионов. Также под его руководством клуб впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии

Вчера «Реал» со счетом 0:2 уступил «Сельте» в матче 16-го тура чемпионата Испании. В турнирной таблице La Liga команда с 36 очками занимает второе место. От лидирующей «Барселоны» клуб отстает на четыре балла.

Таисия Орлова

