В Анапе не смогли провести конкурс на должность мэра из-за недостатка кандидатов

Совет муниципального образования Анапы сообщил о признании несостоявшимся конкурса на должность главы города-курорта. Отбор, назначенный депутатами на 5 декабря, не состоялся из-за недостаточного количества претендентов: конкурсная комиссия не смогла представить в Совет минимум две кандидатуры, как того требует процедура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прием документов проходил с 17 сентября по 31 октября. Несмотря на формальное соблюдение сроков, итоговый состав соискателей не позволил комиссии принять решение о дальнейшем рассмотрении.

Полномочия главы Анапы остаются вакантными с 24 июня, когда Василий Швец покинул пост по собственному желанию.

Вячеслав Рыжков