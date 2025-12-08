Генпрокуратура утвердила обвинение в геноциде против руководства Украины

Генпрокуратура России направила в суд дело о геноциде жителей ДНР и ЛНР со стороны высшего руководства Украины. Надзор обвинил бывшего главу офиса украинского президента Андрея Ермака, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, бывшего украинского президента Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном экстремистским и запрещенном в РФ), секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова и других украинских чиновников.

По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые «с целью геноцида» отдавали приказы военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям «о применении против мирных жителей (ДНР и ЛНР.— “Ъ”) огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения».

Дело направили в Верховный суд ДНР, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В нем фигурирует больше 40 украинских чиновников и военных. В заключении также упоминаются бывший премьер страны Арсений Яценюк, бывшие главы МВД Украины Арсен Аваков и Денис Монастырский, бывший глава СБУ Иван Баканов. Их всех обвиняют по статье о геноциде (ст. 357 УК РФ).

Из-за того, что «обвиняемые скрылись от следствия», их объявили в международный розыск, отметили в пресс-релизе. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил их к заключению под стражу, однако «реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует». Выполнены все следственные действия, которые можно провести без присутствия обвиняемых.

5 декабря в МИД России заявили, что Международный суд ООН готов дать оценку всем действиям «киевского режима» и его «пособников». Суд принял к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года. Российская сторона привела доказательства «о более чем 140 инцидентах целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса», сообщили в МИДе.