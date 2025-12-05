Международный суд ООН готов дать оценку всем действиям «киевского режима» и его «пособников», тем самым подтвердив юридическую допустимость требований России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве сообщили, что Международный суд ООН принял к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года. При этом все возражения украинской стороны о якобы недопустимости требований РФ суд полностью отклонил.

«18 ноября 2024 года российская сторона представила в суд массив доказательств объемом более 10 тыс. страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса»,— указано в публикации МИДа.

Материалы, которые российская сторона привела в качестве доказательств, содержали информацию «о более чем 140 инцидентах целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, подтвержденных показаниями более 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и исследований», заключили в министерстве.