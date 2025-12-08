Туапсинский порт незаконно вывели из госсобственности из-за кредита 1994 года

Туапсинский морской коммерческий порт был незаконно выведен из госсобственности в 1996 году на основании кабального кредитного договора. К такому решению пришел Арбитражный суд Краснодарского края при рассмотрении иска Генпрокуратуры.

Выдержки из мотивировочной части решения приводит ТАСС. В тексте указано, что порт имеет стратегическое значение для безопасности государства. Портовая инфраструктура прежде принадлежала рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному заводу. В декабре 1994 году бывший руководитель колхоза заключил с Южно-Черноморским коммерческим банком кредитный договор. Спустя два года «под предлогом невозврата фиктивного долга» стороны заключили мировое соглашение, по которому кредитор получил имущество порта.

Суд установил, что договор о кредите был заключен на сумму 2,5 млрд руб., при этом ежемесячный платеж по нему составлял 190% годовых, а в случае просрочки платежей - 380%. Кредит был выдан под залог активов предприятия.

Решение о возврате порта в госсобственность суд принял в конце ноября.

