«Трактор» покидает исполняющий обязанности главного тренера Рафаэль Рише

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покидает канадец Рафаэль Рише, сообщает пресс-служба ХК. С конца ноября он временно исполнял обязанности главного тренера команды после ухода Бенуа Гру.

Рафаэль Рише присоединился к «Трактору» в 2025-м, а июне этого года продлил договор. Он был ассистентом главного тренера и отвечал за построение нападения и большинства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покинул клуб из-за профессионального выгорания.