Ставропольская ФЭС-Агро закупит семена на 1,1 млрд рублей

ООО «ФЭС-Агро» из Ставрополя заключило со своим поставщиком ООО «Лидеа Рус» группу спецификаций на закупку семян полевых культур общей суммой 1 млрд руб., следует из данных, опубликованных центром раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спецификации заключены в рамках договора поставки от 7 марта 2023 года и предусматривают получение семян в 2026 году.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФЭС-Агро» зарегистрировано в Ставрополе в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. Учредитель общества — Александр Михайлов. Выручка предприятия за 2024 год составила 13,5 млрд руб., прибыль — 396,6 млн руб. Уставный капитал — 70 млн руб.

Согласно условиям контракта, поставка продукции по спецификациям на 2026 год должна завершиться до 30 апреля 2026 года, а расчеты — до 16 октября 2026 года.

Компания уточнила, что эта сумма является условной и отражает намерения, а не обязательства партнеров. Исполнение предусматривается поэтапно — через осуществление платежей и отгрузок по соответствующим спецификациям.

Стоимость активов ООО «ФЭС-Агро» по состоянию на 30 июня 2025 года составила 10,19 млрд руб.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении существенной сделки органами управления не принималось.

Тат Гаспарян