Удмуртский холдинг «Комос групп» вложит 5 млрд рублей в Уфимский молочный завод

1 декабря Уфимский молочный завод стал частью агрохолдинга «Комос групп», войдя в состав субхолдинга по переработке молока — АО «Милком». Как сообщает пресс-служба предприятия, это седьмое молокоперерабатывающее предприятие холдинга.

«В планах агрохолдинга — модернизация мощностей и увеличение объема переработки молока-сырья на Уфимском молочном заводе до 500 тонн в сутки к 2030 году благодаря программе инвестиций. Для этой цели предусмотрено финансирование в размере примерно 5 млрд рублей, в том числе за счет господдержки и системы льготного кредитования. Эта программа расписана на следующие пять лет. К 2030 году мы рассчитываем выйти на плановый объем»,— рассказал управляющий акционер «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов на встрече с заместителем премьер-министра Башкортостана—министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым и коллективом завода.

По словам господина Фазрахманова, Башкортостан планирует нарастить объем производства товарного молока до 1 млн т к 2030 году. Заместитель премьер-министра добавил, что на данный момент мощностей для этого не хватает, необходима модернизация молокоперерабатывающих производств.

В холдинге предполагают, что реконструкция Уфимского молочного завода пройдет в два этапа. Первый этап начнется в январе 2026 года и продлится до июня 2028 года. Будут модернизированы приемно-аппаратный цех и творожный участок. Второй этап рассчитан на 2027-2028 годы. В это время планируется модернизация участка ПЭТ и производства UHT — оборудования ультрапастеризации.

«Модернизация направлена не только на переоснащение производства, оптимизацию бизнес-процессов, увеличение переработки молока-сырья, но и на расширение ассортимента, в том числе и продукции под собственными брендами агрохолдинга — “Село Зеленое”, “Топтыжка”, “Молочная речка” и пр.»,— говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее ООО «Уфимский молочный завод» с уставным капиталом 1 млн руб. АО «Милком» зарегистрировало в начале августа. Генеральным директором предприятия по производству молока и молочной продукции (основной ОКВЭД) стала Лилия Галяутдинова.

Анастасия Лопатина