Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Рособрнадзор выдал предостережения о нарушении требований двум вузам — «Исламскому институту» и Московскому архитектурно-строительному институту, сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о предостережениях заносится в Федеральный реестр сведений документов об образовании. Рособрнадзор ведет его с 2013 года. Цель реестра — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.

Согласно информации в реестре, специалисты выявили в «Исламском институте» 52 нарушения. В частности, организация не соблюдает требования об открытости и доступности информации. На сайте вуза нет упоминаний о дате создания организации, о численности обучающихся-иностранцев, о составе преподавателей, местах осуществления образовательной деятельности и др.

В Московском архитектурно-строительном институте было выявлено два нарушения. Первое касается ошибок в составлении нормативных актов. Второе — ошибок в выдаче справок для студентов, отчисленных из вуза.

Полина Мотызлевская