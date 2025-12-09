«Предлагать идеи для корпоративных музеев могут все жители городов присутствия»

Отделения Интерактивного центра «ФосАгро» не только хранят историю предприятий и городов, но и стали центрами притяжения жителей. Здесь школьники, играя, познают основы естественных наук. Студенты отрабатывают навыки и компетенции, необходимые для успешной карьеры в современной агрохимической отрасли. Сотрудники предприятия приходят сюда семьями, приводят своих детей, чтобы с гордостью показать, где они работают. Это укрепляет корпоративный дух и создает атмосферу взаимного уважения и поддержки. Директор частного учреждения культуры «Интерактивный центр "ФосАгро"» Юлия Бондаренко — о том, как мотивировать молодежь из Балаково, Волхова, Череповца и Кировска получать востребованные в компании профессии и строить свою жизнь и карьеру в родных городах.

Директор частного учреждения культуры «Интерактивный центр "ФосАгро"» Юлия Бондаренко

— Интерактивный центр — учреждение специфическое само по себе. Музейному сообществу не всегда понятно его назначение, и обычные музеи берут на себя роль главных хранителей знаний о территории. Сложно ли было вашим подразделениям в регионах присутствия компании вписываться в культуру городов, в музейный ландшафт?

— Интерактивный центр — учреждение, безусловно, уникальное. Сегодня в каждом из центров работают постоянные мультимедийные и интерактивные экспозиции, посвященные химии, геологии, развитию агрохимии, безопасности жизни. Они вызывают интерес как у взрослых, так и детей. Наша цель — показать современные технологии так, чтобы увлечь школьников. Мы используем интерактивные экспонаты, мультимедийные инсталляции и современные образовательные методики — все, что позволит детям и взрослым максимально погрузиться в мир профессий компании «ФосАгро». Одно из таких начинаний — запуск симуляторов работы на подземной буровой установке для добычи руды.

На нас могут реагировать по-разному, но в целом наши центры хорошо вписываются в культурную картину, и в каждом из городов присутствия у нас есть партнеры, с которыми реализуем совместные проекты.

— Вы руководите четырьмя корпоративными музеями в разных городах. Кто составляет их программу, афишу и насколько она централизованная?

— У нас централизованный подход: мы обеспечиваем согласованность в деятельности центров, создаем единое информационное поле, организуем мероприятия по обучению персонала. В то же время мы осознаем важность сохранения уникальности каждого центра, его связи с локальной историей и культурой. Поэтому команды на местах свободны в выборе конкретных тем для экспозиций, разработке образовательных программ и проведении мероприятий, учитывающих особенности местной аудитории.

— А НКО, волонтеры, другие музеи с предложениями приходят?

— Да, приходят даже правоохранительные органы — в сотрудничестве с УМВД мы уже пять лет реализуем социальный проект «Агенты безопасности». Проект позволяет повысить уровень информированности детей школьного возраста и их родителей в вопросах безопасности, сформировать у детей навыки безопасного поведения в обществе и социальных сетях.

Еще одна коллаборация — с Череповецким госуниверситетом: студенты разрабатывают сетевую игру для школьников, направленную на формирование социально безопасного поведения, которую мы разместим на нашем сайте. Сувенирная продукция, оформление музейных пространств, необычные выставки — все это мы тоже реализуем.

— Что из музейного опыта за все время своей работы вы считаете важным достижением? Что интересного можно рассказать о ваших музеях друзьям?

— Несмотря на то что наши подразделения находятся в разных городах, концепция у всех одна. Мы сохраняем индустриальное наследие предприятий и ведем активную выставочную деятельность: храним старые фотографии и другие реликвии, которые достались нам от прежних заводских музеев. Кроме того, мы создаем площадки для реализации программ дополнительного образования детей и профориентации молодежи. Центры активно участвуют в культурной жизни городов присутствия. О нас знают, нас любят, к нам приезжают снова и снова.