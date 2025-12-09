Социальные инвестиции больше не затраты

Российский бизнес все активнее декларирует свой вклад в национальные цели развития, но в большинстве случаев делает это без измеримых показателей. Новое исследование Kept показывает, что компании по-прежнему редко фиксируют эффект социальных программ и почти не связывают их с целями развития регионов. «Русал» — один из немногих крупных игроков, который выстраивает социальные инвестиции как систему, с прозрачной методологией, регулярной оценкой проектов и сопоставимыми показателями, характеризующими результат.

Социальный эффект за пределами оценки

Объем отчетов об устойчивом развитии и благотворительности российского бизнеса в последние годы заметно вырос, но это далеко не всегда добавляет прозрачности отрасли. Свежее исследование Kept «Вклад бизнеса в достижение национальных целей развития РФ» показывает, что более 70% компаний заявляют о вкладе в национальные цели и проекты, но делают это в основном в формате текстовых описаний, а не через систему сопоставимых показателей.

Около 80% компаний, раскрывающих вклад, ограничиваются кейсами и отдельными описательными блоками без внятной количественной оценки — цифры здесь представляют собой разве что суммы вложенных средств (в миллионах или миллиардах рублей). Сравнить компании и оценить реальный эффект программ практически при такой подаче невозможно. Лишь 13% предприятий формируют конкретные цели и метрики, связанные с национальными целями, и 17% увязывают социальные инвестиции с корпоративной стратегией.

Национальные цели до 2030 года и до 2036 года сформулированы достаточно четко: от сохранения населения и развития человеческого потенциала до комфортной среды, экологии и устойчивой экономики. Под них выстроены нацпроекты, но методики оценки вклада бизнеса только формируются. В Kept заключают, что доминирующие форматы раскрытия нефинансовой информации не содержат достаточного числа количественных показателей и ограничивают возможности объективной оценки социальной деятельности компаний.

На этом фоне «Русал» оказывается в числе тех немногих, кто строит социальные инвестиции как управляемую систему с собственной методологией, привязанной к национальным целям и внутренней стратегии компании.

Социальные инвестиции как часть бизнес-модели

Позицию компании в отношении социальных вложений директор департамента социальных инвестиций и нефинансовой отчетности Юлия Герцик формулирует так: «Развитие регионов ответственности "Русала" является важным направлением стратегии устойчивого развития компании. Мы регулярно опрашиваем жителей городов и поселков, где находятся наши предприятия, анализируем большой массив локальной информации, чтобы определить самые востребованные направления для инвестиций. Это те сферы, где мы можем создать для людей — не только для наших сотрудников, но и для их семей и всех жителей — что-то важное и полезное, чего им действительно не хватает для лучшего качества жизни».

В последние годы группа ежегодно направляет около 10 млрд руб. на проектирование, строительство и реконструкцию социально значимых объектов, их материально-техническое оснащение, программы развития и обучения местных сообществ, социальных предпринимателей и НКО. Эти вложения нацелены на повышение качества социальных услуг для сотрудников и их семей и одновременно на долгосрочное благополучие и развитие территорий ответственности.

Социальные инвестиции сосредоточены более чем на 20 территориях ответственности компании в девяти регионах. Более 90% средств приходятся на города и поселки Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Свердловской областей и Республики Хакасия, где расположены крупнейшие заводы. Половина этих населенных пунктов — малые города с населением менее 100 тыс. человек.

Так, в Саяногорске, одном из ключевых городов присутствия, роль компании определяющая. «"Русал" для республики — основной налогоплательщик, благодаря которому республика получает доход. Помощь от "Русала" поступает системно, несмотря на трудные времена, бросающие вызовы, социальное направление в деятельности компании никогда не урезается. Не было бы завода — не было бы города»,— признает глава муниципального образования Евгений Молодняков.

По его словам, с 2000 по 2025 год при поддержке компании были построены различные социально значимые объекты, ежегодно проводятся ремонты и закупается оборудование. Среди приоритетов на ближайшие годы он называет спорт, образование, медицину, безопасность и комфортную городскую среду — именно в этих направлениях сходятся запрос города и акценты социальной политики «Русала».

Индекс устойчивого развития городов

Ключевым элементом социальных инвестиций стал разработанный в 2022 году Индекс устойчивого развития городов ответственности компании. Юлия Герцик объясняет: «Оценка направлений инвестиций без четкой стратегии и методологии невозможна. Поэтому "Русал" одним из первых взялся за разработку своего собственного Индекса устойчивости городов… взяв за основу методологию Индекса ВЭБа, мы адаптировали ее под запросы сообществ наших городов присутствия. С 2022 года мы используем этот индекс для измерения и сопоставления уровня жизни в основных городах и населенных пунктах нашей ответственности».

Индекс позволяет видеть дисбалансы по направлениям вложений — спорт, общественные пространства, вовлеченность жителей, доступность услуг — и под них настраивать социальные вложения. В 2023 году на основе показаний индикатора за 2022 год и обсуждений с предприятиями, молодежными, рабочими и женскими советами, представителями местных сообществ для 19 городов определили приоритетные направления вложений на 2024–2026 годы. Они утверждены комитетом по социальной политике и включены в стратегию социальных инвестиций «Русала» до 2035 года.

Методология индекса получила признание среди коллег по рынку. Эксперты Национального ESG Альянса масштабировали инструмент для использования другими компаниями. Тем временем совместное исследование алюминиевой компании с Эн+ позволило сопоставлять города присутствия двух компаний и корректировать методику расчета показателя. В 2024 году «Русал» разработал информационную систему управления проектами ответственного развития территорий (СУ ПОРТ), которая интегрирует составляющие индекса в практику планирования и оценки.

В 2024–2025 годах компания обновила внутренние документы по социальным инвестициям и дополнила методику показателями, связанными с национальными целями и экологическими проектами. «Мы продолжаем совершенствовать СУ ПОРТ и систему оценки вклада компании в развитие территорий… мы стремимся учитывать и оценивать реальный вклад компании в их достижение. Соответственно, мы дополняем нашу методику оценки соответствующими показателями для оценки экологических инвестиций компании»,— отмечает Юлия Герцик.

Территориальные проекты и их показатели

По итогам 2024 года в периметр оценки социальных инвестиций вошли 159 проектов «Русала», реализованных на территориях ответственности компании. Данные для оценки вклада в национальные цели развития РФ собирались для 33 индикаторов, из которых по 22 были получены данные достаточного качества. Из них восемь показателей использовались для оценки вклада в национальные цели в процентном соотношении для 36 проектов в 12 муниципальных образованиях. Эти восемь показателей относятся к трем национальным целям: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека…», «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Результаты по территориям показывают, что, например, в Тайшете зафиксирован вклад 60,1% по показателю «Объем жилищного строительства на одного жителя (общая площадь введенного жилья на одного жителя города за год)» — один из максимальных в портфеле. Вклад по показателю «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» зафиксирован для 21 проекта, наибольший вклад по этому показателю достигнут в городе Саяногорске — 13,25% в 2024 году, а в Новокузнецке — 10,64%. В Кандалакше по показателю «Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность» вклад составил 16,81%. Для малых и средних городов это означает рост устойчивых практик участия жителей в жизни территории, а не только отдельных акций.

На уровне городов подход «Русала» проявляется не только в улучшении крупной инфраструктуры, но и в поддержке локальных инициатив. В Новокузнецке компания финансирует проект Центра экологической культуры, реализуемый ОЮЛ «Ассоциация переработчиков отходов». «Центр экологической культуры — современное пространство, куда люди могут прийти и сдать разные фракции вторсырья, получить ответы на волнующие темы относительно мусора и переработки, посетить интерактивную экскурсию и мастер-классы на экологическую тематику, а также приобрести продукцию из вторсырья»,— говорит руководитель центра Наталья Трубецкая.

Основные благополучатели центра — малообеспеченные жители и воспитанники детских домов, но его двери открыты для всех, значительную часть аудитории составляют школьники. «Людям нравится, что много видов вторсырья можно сдать в одном месте… Многие хотят, чтобы проект не заканчивался. Проект уникальный для города и для области в целом»,— добавляет госпожа Трубецкая. Проект экоцентра выиграл грант «Русала» в 2024 году, но сотрудничество команды с компанией началось еще в 2018 году. Центр ведет самостоятельную статистику посещаемости, собирает отзывы, на основе которых планирует новые инициативы. Работу центра с компанией его глава описывает так: «Открытое взаимодействие и отсутствие бюрократизма, а также возможность высказать свое мнение и предложить идеи».

В Североуральске же компания поддерживает другой тип запроса — креативную инфраструктуру для молодежи. «У молодежи есть запрос на креативное пространство для проведения досуга,— описывает местные потребности автор проекта "Кустари" Североуральского краеведческого музея Екатерина Абросимова и добавляет: — Если у людей будут возможности для самореализации, это позволит снизить отток молодежи из города». Проект реализован при поддержке «Русала» в рамках грантового конкурса, ориентирован на семьи, молодежь и детей. В него входят мастер-классы по керамике, ткачеству, мыловарению, игровые и лекционные занятия. «С "Русалом" давно налажено сотрудничество… Компания предоставляет обучение, которое релевантно в рамках грантовой деятельности других фондов. Представители "Русала" всегда придут на помощь, подскажут»,— отмечает госпожа Абросимова.

Так, примеры Тайшета, Саяногорска, Новокузнецка и Кандалакши показывают, что подход компании дает подтверждаемый результат, который можно предъявить жителям, экспертам и регулятору. Для российского рынка корпоративной благотворительности это пример перехода от формулировки «мы поддерживаем социальные проекты» к ответу на вопрос, что и как изменилось в конкретных городах и как это соотносится с национальными приоритетами.