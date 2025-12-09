Построение благотворительности будущего

Корпоративная благотворительность в России давно перестала быть сферой, где практикуются разовые пожертвования. Рынок движется к модели, в которой компании помогают сделать значимым не только объем пожертвований, но и улучшить условия работы НКО, повышая доступ к технологиям, прозрачность процессов и устойчивость инфраструктуры. Именно это отличает зрелую социальную политику бизнеса от традиционной филантропии. Примером такой передовой практики в России можно считать корпоративные проекты Совкомбанка «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро», которые и демонстрируют переход к новой модели. Первый проектирует технологическую среду для фондов и их партнеров, а второй — пространство для массовой благотворительности. Вместе они создают эффект, который выходит за рамки отдельных инициатив и превращает благотворительность в устойчивый технологический процесс.

Совкомбанк из года в год ведет систематическую работу в социальном секторе и совершенствуется. В 2025 году банк улучшил свои позиции в рейтинге «Лидеры корпоративной благотворительности». Место компании в рейтинге важно не только с точки зрения имиджа, но и с точки зрения ориентира, указывающего на качество корпоративных практик. В 2024 году проект «Технологии Добра» занял первое место в одноименном конкурсе в номинации от Минэкономразвития «Лучшая программа (проект), способствующая профессионализации некоммерческого сектора».

«Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» формируют основу благотворительной стратегии банка. Вместе они создают экосистему, которой не хватало российской благотворительности,— работающую одновременно и с профессиональным сектором, и с массовыми благотворителями.

Как цифровизация и современные технологии помогают НКО расти

Большинство фондов в России живет в условиях постоянного дефицита инструментов. Им не хватает бухгалтерских решений, сервисов для управления документами, инструментов для работы с данными, обновляемой нормативной базы. Проект «Технологии Добра», созданный совместно со «SK Финтех Хаб», ориентирован на системную помощь в цифровизации деятельности, организационного развития и поддержании устойчивости сектора НКО. Среди партнеров проекта — «Лаборатория Касперского», MCore, «Нетология», Lerna, «Интерфакс» и другие (всего 30 компаний и организаций).

«Мы увидели, как много сил уходит у некоммерческих организаций на рутину, на то, что отвлекает от самой важной работы — помощи подопечным. "Технологии Добра" — это способ помочь им с этим, дать инструменты, которые освободят время и ресурсы для тех, кому это действительно нужно. Мы помогаем НКО стать устойчивее и даем возможность и ресурсы делать больше добра»,— подчеркнул генеральный директор «Совкомбанк Технологий», лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» Вячеслав Литовченко.

НКО, подключившиеся к проекту «Технологии Добра», могут бесплатно или льготно подключить продукты и услуги Совкомбанка и компаний-партнеров. Среди них: сервис настройки сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке, банковское обслуживание, техническая поддержка, защитные цифровые решения, юридическая помощь, образовательные услуги, медиамониторинг и другие. Кроме того, при поддержке Совкомбанка, Lerna и «Андата» был разработан бесплатный онлайн-курс по digital-маркетингу для НКО. Его можно пройти в любое удобное для пользователей время.

Участникам проекта доступны уже более 40 цифровых сервисов, закрывающих те области, где у НКО накапливаются самые высокие трансакционные издержки. Для бизнеса это привычный набор цифровых инструментов, но для фондов переход на такие технологии гарантирует высвобождение ресурсов, которые могут быть отданы на конкретную помощь.

В 2024 году каждый вложенный банком в проект рубль приносил НКО шесть рублей реальной благотворительной помощи. Во многом это объясняется снижением критически важной нагрузки — администрирования. По результатам этого года проект смог увеличить показатель до 12 рублей помощи на каждый вложенный рубль, что близко к лучшим международным практикам, где ставка делается именно на эффективность инфраструктуры.

«Мы подключились к платформе "Технологии Добра" с ее появления. Она дает возможность благотворительным организациям получить те сервисы, на которые попросту нет денег: антивирусная защита от "Лаборатории Касперского", в том числе для защиты информации, которая хранится в облаке и в файлообменниках, или привлеченный подрядчик для ремонта офисной техники,— рассказывают в общественной организации "Профи-центр".— Только благодаря "Технологиям Добра" мы установили сервис защиты сайта от DDoS-атак и ускорили загрузку своего сайта через CDN. За последние два года у нас не было ни одного инцидента с сайтами. Мы перенесли основной счет в Совкомбанк и второй год не платим абонентскую плату. Все сэкономленное направили на командировки в регионы для открытия отделений движения "Педагоги-волонтеры" в семи регионах, встречи с подопечными и подшефными детскими домами». По оценке организации, с 2023 года платформа позволила «Профи-центру» сэкономить 1,5 млн руб. на обучении команды и своих педагогов, на сервисах антивирусной защиты, ремонте техники.

Прозрачность благотворительности: как не бояться делать добро

Ни для кого не секрет, что мошенники совершенствуют свои «навыки» ежедневно. Это касается и «просьб о пожертвованиях»: злоумышленники маскируются под фонды, подделывают страницы и собирают деньги на фейковые сборы. Поэтому особенно важно проверять источник, прежде чем переводить средства, и пользоваться проверенными платформами и организациями.

Проект «Совкомбанк про добро» — безопасная платформа, ориентированная на частных благотворителей; способ объединить тех, кто хочет помочь, и проверенные благотворительные организации. Платформа делает массовую благотворительность простой и прозрачной, а число ее пользователей уже превысило 345 тыс. человек. С момента открытия платформы в 2023 году в фонды было направлено 255 млн руб. и закрыто более 425 сборов. Сегодня на платформе представлено 350 фондов.

При этом платформа не аккумулирует средства на счетах в Совкомбанке, как делают многие сервисы. Все трансакции через платформу переводят пожертвования напрямую в фонд с учетом утроения за счет добробаллов. Также на «Совкомбанк про добро» нет комиссии — все средства сразу поступают на расчетные счета НКО без комиссии, а деньги попадают в фонд уже на следующий день.

«Для нас "Совкомбанк про добро" — это не просто платформа для пожертвований, это способ объединить тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в поддержке. Мы верим, что каждый может внести свой вклад, и стараемся сделать этот процесс максимально простым и понятным. Важно, чтобы люди видели, куда идут их деньги и как они меняют чью-то жизнь»,— отметил генеральный директор «Совкомбанк Технологий», лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» Вячеслав Литовченко.

В российской практике корпоративные платформы пожертвований нередко существуют как сервис, не связанный с основной благотворительной политикой компании. «Совкомбанк про добро», напротив, встроен в общую логику экосистемы, где массовые доноры и профессиональные НКО оказываются в одном поле.

«Благодаря сборам, которые размещаем на площадке Совкомбанка, мы получаем реальную помощь. Все средства идут на приготовление готовых обедов для пожилых и маломобильных людей, за весь период это почти 10 тыс. обедов. Для нашего фонда и подопечных это большая поддержка, это помогает продвигать идеи благотворительности и делать добрые дела вместе»,— отмечают в отделе краундфандинга фонда «Дари еду».

Сегодня на платформе можно сделать пожертвования пожилым, людям с инвалидностью, детям-сиротам, детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, животным, различным проектам в пользу культуры, экологии и образования.

Синергия интересов: выгоды для НКО, бизнеса и общества

Если смотреть на рынок целиком, заметно, что системность и технологичность все чаще становятся критериями эффективности. Совкомбанк выстраивает модель, которая работает за счет уменьшения издержек на стороне НКО. Для фондов участие в «Технологиях Добра» означает переход на уровень, где цифровые инструменты закрывают то, на что раньше уходили месяцы работы и существенные средства.

Сегодня среди верифицированных участников платформы «Технологии Добра» такие известные фонды, как «Большая перемена», «Право матери», «Дом с маяком», «Национальный центр цифровых технологий», «Истоки», «Звезда на ладошке», «Собиратор» и другие. На текущий момент банк получил более 2,5 тыс. заявок от НКО на присоединение к платформе.

Для компаний-партнеров это удобный способ встроиться в благотворительность через проверенные партнерские программы и технологическую среду. Такие форматы позволяют бизнесу получать измеримый результат, повышать вовлечение сотрудников и выстраивать долгосрочные отношения с НКО.

В 2025 году банком совместно с Фондом «Сколково» была учреждена соответствующая премия, которая может стать ежегодной. В ноябре этого года на форуме «Технологии Добра» ее получили: в номинации «Открытое решение» — благотворительный фонд «Сделай»; в номинации «Технологический партнер НКО» — адвокатское бюро А1; в номинации «Амбассадор технологий» — Алёна Куратова, руководитель благотворительного фонда «Бэла. Дети-бабочки». За «Вдохновляющее партнерство» награду получил АНО «Профи-центр», а за «Цифровой старт» — АНО «Деменция.нет».

Планы у проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» довольно масштабные. Цифровая платформа продолжит работу по привлечению бизнес-партнеров для помощи благотворительным организациям. Команда платформы для пожертвований «Совкомбанк про добро» намерена увеличивать количество пользователей, добавлять новые функции и механики и развивать интерфейс.