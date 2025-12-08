В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9

В турецкой провинции Анталья зафиксировано землетрясение магнитудой, оно также ощущалось в соседних районах. Изначально его магнитуда оценивалась в 5,4, позднее оценку понизили до 4,9, сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук.

Департамент ЧС Турции также сообщил в соцсети X о землетрясении магнитудой 4,9. Эпицентром был район Серик, подземные толчки зафиксированы на глубине 28,25 км, передает местный телеканал NTV. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

В конце октября в турецком городе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6,1. Из-за подземных толчков обрушились несколько зданий, обошлось без жертв.