В результате землетрясения в Турции магнитудой 6,1 обрушились три здания

В турецком городе Сындыргы произошло землетрясение магнитудой 6.1, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD). В результате бедствия обрушились три здания и магазин, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Пострадавших сред людей нет.

Сейсмособытие произошло 27 октября в 22:48, очаг землетрясения находился на глубине почти 6 км. Все находившиеся в обрушенных зданиях люди были эвакуированы, добавил господин Ерликая.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что толчки ощущались и в соседних провинциях. По его словам, на пострадавшей территории уже работают специалисты.