Кубанский суд рассматривает дело серба, требующего дивиденды с компаний из РФ

Арбитражный суд Краснодарского края в рамках разбирательства по иску гражданина Сербии Романа Минарика о взыскании дивидендов с российских компаний запросил у ФСБ данные о наличии у истца иных гражданств. Поводом для запроса стала позиция ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), настаивающего на том, что Минарик мог сохранять гражданство Германии, относящейся к недружественным государствам, что, по мнению ответчика, влияет на порядок выплаты дивидендов, пишет «РИА Новости».

Роман Минарик с лета 2025 года инициировал более десяти процессов в российских судах, требуя погашения задолженностей по дивидендам. В Краснодаре он требует от НМТП 4,7 млн руб. дивидендов и проценты за пользование средствами. Акции, по данным суда, хранятся на счетах швейцарского банка Vontobel AG, а их держателем в интересах истца выступает кипрская Sempiola Invest Limited, полностью контролируемая Минариком.

Представители НМТП заявили ходатайства о привлечении к делу Минфина и Sempiola Invest Limited, полагая, что выплаты должны осуществляться через спецсчет для нерезидентов из недружественных юрисдикций. Истец возражал лишь против участия Минфина. Вопрос о гражданстве Минарика стал центральным: представитель порта утверждал, что у него имеется немецкое гражданство, тогда как представитель истца признала, что таким статусом он обладал в 2012 году, но не уточнила, когда утратил его.

Защита истца настаивает, что Минарик действует как «состоятельный иностранец в собственных интересах», а контролируемая им кипрская структура не подпадает под ограничения для компаний из недружественных стран. Представитель также подтвердила, что Национальный расчетный депозитарий уже осуществлял выплаты дивидендов Минарику.

Следующее заседание назначено на 27 января. Параллельно Минарик судится с рядом крупных российских компаний. В частности, он добивался взыскания дивидендов с «Газпрома» (89,5 млн руб.) и «Россетей Ленэнерго» (24,4 млн руб.), а также инициировал процессы против «Интер РАО ЕЭС» и «Россетей Центра и Приволжья». Эти иски рассматриваются на фоне действующих валютных ограничений, введенных Россией после заморозки западными странами части ее международных резервов.

Вячеслав Рыжков