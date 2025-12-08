В Брюховецком районе Кубани благоустроили сквер имени Захария Чепеги
В станице Чепигинской Брюховецкого района завершились работы по благоустройству сквера, названного в честь атамана Захария Чепеги. О проведенных работах рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Благоустройство сквера выполнялось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории площадью свыше 5 тыс. кв. м оборудовали прогулочные дорожки и произвели монтаж системы освещения, провели озеленение и уложили новое покрытие.
В сквере также установили каменную арку с двухметровой бронзовой скульптурой атамана Захария Чепеги.
Согласно данным единой информационной системы «Закупки», на благоустройство сквера в станице Чепигинской выделили 33,7 млн руб. в феврале текущего года. Работы проводились в пять этапов.