В Брюховецком районе Кубани благоустроили сквер имени Захария Чепеги

В станице Чепигинской Брюховецкого района завершились работы по благоустройству сквера, названного в честь атамана Захария Чепеги. О проведенных работах рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Благоустройство сквера выполнялось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории площадью свыше 5 тыс. кв. м оборудовали прогулочные дорожки и произвели монтаж системы освещения, провели озеленение и уложили новое покрытие.

В сквере также установили каменную арку с двухметровой бронзовой скульптурой атамана Захария Чепеги.

Согласно данным единой информационной системы «Закупки», на благоустройство сквера в станице Чепигинской выделили 33,7 млн руб. в феврале текущего года. Работы проводились в пять этапов.

София Моисеенко