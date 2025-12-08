Жителя Темрюка судят по обвинению в попытке подкупить свидетеля

В Темрюке завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, которому вменяют попытку подкупа свидетеля. По данным краевого управления СКР, обвиняемый, проходивший фигурантом в другом уголовном производстве, предпринял попытку склонить своего знакомого к даче ложных показаний, рассчитывая таким образом уйти от ответственности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в мае 2025 года мужчина предложил знакомому взять на себя вину и пообещал выплатить 30 тыс. руб. после вступления приговора в силу. Знакомый первоначально согласился, но впоследствии отказался от намерения и сообщил о предложении следователю.

Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по краю. В СКР заявляют, что собранный массив доказательств позволяет передать материалы с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Вячеслав Рыжков