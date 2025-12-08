Картами на Кубани в третьем квартале расплатились 715 млн раз

В третьем квартале жители и приезжие в Краснодарском крае совершили свыше 715 млн безналичных операций, что эквивалентно примерно 7,7 млн транзакций в сутки. По данным пресс-службы Банка России, общий объем платежей достиг 540,5 млрд руб., пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Регулятор фиксирует продолжающийся рост безналичных расчетов и заметное увеличение доли альтернативных способов оплаты: число операций с использованием биометрии и QR-кодов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2025 года в регионе проведено 1,9 млрд транзакций на сумму около 2,5 трлн руб.

Банковская инфраструктура также усилилась: количество терминалов и банкоматов увеличилось на 30 тыс. единиц и превысило 260 тыс. устройств, что, по оценке участников рынка, поддерживает темпы перехода населения на безналичные формы платежей.

Вячеслав Рыжков