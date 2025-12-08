Урожай кукурузы в Крыму за год снизился почти в полтора раза

Минсельхоз Крыма сообщил о существенном сокращении урожая основных технических культур. По итогам сезона сбор кукурузы сократился на 47,7% к прошлому году, подсолнечника — на 59%. Кукурузу в республике убрали с 644 га, намолотив 1,97 тыс. т при средней урожайности 30,7 ц/га. Урожай подсолнечника составил 17,7 тыс. т с площади 35,2 тыс. га, средняя урожайность — около 5 ц/га, пишет «Эксперт Юг».

В ведомстве отметили, что динамика обусловлена неблагоприятными погодными условиями в период вегетации — поздними заморозками и почвенной засухой, которые повлияли на формирование урожая.

Всего в Крыму в 2025 году собрано 1,27 млн т сельхозпродукции с 730,8 тыс. га. Ранее сообщалось о снижении урожая плодово-ягодных культур на 61,5%; сбор велся на площади 4,7 тыс. га, где основной объем приходился на семечковые сорта.

Вячеслав Рыжков