Швеция призвала ЕК оперативно распорядиться российскими активами

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает необходимым оперативно решить вопрос о вариантах использования замороженных российских активов. Об этом сообщило Reuters.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Ульф Кристерссон

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Необходимо быстро продвинуться в рамках предложений об использовании остатков денег с замороженных активов России для репарационного кредита Украине», — заявил господин Кристерссон в письме главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште. Премьер-министр Швеции также утверждает, что «российская агрессия против Украины» — прямая угроза для всей Европы.

Помимо премьер-министра Швеции, в качестве авторов письма выступили представители еще шести стран Евросоюза. Среди них — премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер Финляндии Петтери Орпо, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск, премьер Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

