В Краснодаре отреставрировали здание лицея №12 имени Антона Макаренко

В краевой столице провели реставрацию лицея №12, где в начале XX века располагалось дневное убежище для бесприютных детей, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Объект является памятником архитектуры регионального значения.

Подрядчики усилили несущие конструкции здания лицея, отреставрировали цокольный этаж, кирпичную кладку стен и элементы архитектурного декора. Также были отремонтированы кованые ограждения балкона, деревянные дверные блоки, восстановлены фрагменты резьбы на фасаде лицея.

Как сообщил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, проведенная реставрация вернула памятнику архитектуры его исторический облик.

София Моисеенко