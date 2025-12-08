Суммарные убытки предприятий Ростовской области выросли в 2,3 раза

По результатам трех кварталов 2025 года совокупный убыток предприятий и организаций Ростовской области превысил 91 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация опубликована в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За первые девять месяцев прошлого года бизнес региона, не включая малые предприятия, государственные учреждения и кредитные организации, понес убытки в размере 39,2 млрд руб. По итогам трех кварталов 2025 года доля компаний, работающих в убыток, в общем объеме бизнеса Дона составила 32,4%, что на 7,3% больше, чем годом ранее (25,1%).

Похожая ситуация с убытками наблюдается и в масштабах всей России. За год общий объем убытков увеличился на 22,5%, достигнув на начало октября более 6,3 трлн руб. В Южном федеральном округе убытки бизнеса возросли за год в 1,3 раза и составили 320,3 млрд руб., а доля убыточных компаний увеличилась с 27,3% до 30,8%.

По соотношению прибыльных и убыточных предприятий лидирует Республика Адыгея, где более 77% компаний работают с прибылью. Наихудшие показатели наблюдаются в Астраханской области, где почти половина предприятий являются убыточными.

На начало октября 2025 года просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Дона достигла 102,9 млрд руб., что в 1,6 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В 2024 году долги бизнеса перед контрагентами суммарно составляли около 62,9 млрд руб.

По итогам первых трех кварталов 2025 года объем кредиторской задолженности предприятий региона достиг 1,3 трлн руб., что на 130 млрд руб. больше, чем годом ранее (почти 1,2 трлн руб.). Доля просроченной задолженности выросла с 5,2% до 7,8%, что свидетельствует о заметном увеличении проблемных долгов компаний.

Наталья Белоштейн