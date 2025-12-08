Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: нюансы новой стратегии нацбезопасности США импонируют России

Готовность к диалогу в отношениях с Россией, о которой идет речь в новой стратегии национальной безопасности США, импонирует российской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Стратегию нацбезопасности США, отражающую приоритеты Дональда Трампа, Белый дом опубликовал 4 декабря. В контексте России там говорится, что основной интерес Соединенных Штатов — это переговоры о скорейшем прекращении боевых действий на Украине» и снижение риска конфронтации РФ с другими странами Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп подумал стратегически».

Лусине Баласян

