Нижнекамское предприятие по уборке улиц выделит на поставку топлива 20 млн
В Нижнекамске на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Комплексное предприятие благоустройства города», занимающегося уборкой улиц и снега, выделят 20 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Поставка дизельного топлива и бензина марок 92 и 95 будет осуществляться через автозаправочные станции с использованием топливных карт с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года.
Финансирование заказа осуществляется за счет собственных средств предприятия.
Ранее сообщалось, что ООО «Комплексное предприятие благоустройства» выделит 20 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем для работ на дорогах Нижнекамска.