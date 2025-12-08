Нижнекамское предприятие по уборке улиц выделит на поставку топлива 20 млн

В Нижнекамске на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Комплексное предприятие благоустройства города», занимающегося уборкой улиц и снега, выделят 20 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Поставка дизельного топлива и бензина марок 92 и 95 будет осуществляться через автозаправочные станции с использованием топливных карт с момента заключения договора до 31 декабря 2026 года.

Финансирование заказа осуществляется за счет собственных средств предприятия.

Ранее сообщалось, что ООО «Комплексное предприятие благоустройства» выделит 20 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем для работ на дорогах Нижнекамска.

Анна Кайдалова