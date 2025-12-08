Почти 10% жителей Удмуртии с ВИЧ отказываются от лечения

8,3 тыс. жителей Удмуртии стоят на учете со статусом ВИЧ, из них 8% — около 600-700 больных — отказываются принимать антиретровирусную терапию (АРТ). Недостатка препаратов нет, ими обеспечены все изъявившие желание лечиться. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала завотделением профилактики удмуртского СПИД-центра Надежда Лодейнова.

«До сих пор встречаются люди, уверенные и уверяющие других, что проблема ВИЧ — выдуманная. Это опасно: одной стороны, таких людей практически невозможно убедить начать лечение,— добавила госпожа Лодейнова.— Кроме того, они игнорируют элементарные меры предосторожности и продолжают распространять ВИЧ, прежде всего среди родных и близких. Люди, отрицающие ВИЧ, основывают свои убеждения на теориях заговора, устаревшей или неверно истолкованной информации».

Надежда Лодейнова поделилась с «Ъ-Удмуртия» статистикой, согласно которой на 100 тыс. жителей республики приходится 630-640 зараженных. «Если сравнивать пораженность ВИЧ у наших соседей, то, например, в Свердловской области данный показатель выше практически в 2,5 раза, в Самарской области и Пермском крае — более чем в два раза»,— добавила она.

