«Часто люди с ВИЧ думают, лечиться или нет»

Сегодня более 8,3 тыс. человек в Удмуртии живут с диагнозом ВИЧ, из них 92% принимают противовирусную терапию. Она позволяет людям с ВИЧ вести полноценную жизнь и снижает риск передачи вируса. Однако есть и те, которые знают о своем положительном ВИЧ-статусе и не принимают лечение по разным причинам. Некоторые жители относятся к людям со статусом с предубеждениями. Заведующая отделением профилактики удмуртского СПИД-центра Надежда Лодейнова рассказала «Ъ-Удмуртия», почему жители отказываются от терапии, как распространяется ВИЧ и чего не хватает для его профилактики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

— Надежда, сколько жителей Удмуртии сейчас инфицированы ВИЧ? А сколько человек впервые узнали о своем статусе?

— Всего на учете в нашем центре находится примерно 8,3 тыс. человек со статусом ВИЧ. За последний год новых случаев стали выявлять чуть-чуть меньше, чем обычно. Это связано с тем, что мы начали серьезно продвигать идею о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Население в этом плане отзывчивое, больницы идут нам навстречу. Кроме того, при плановой диспансеризации тестирование стало одним из обязательно рекомендуемых пунктов.

Последние три года число лиц, впервые узнавших о своем ВИЧ-статусе, ежегодно колеблется в пределах 618-648 человек — если сравнить статистику за предыдущие годы то это, например, практически на 30%, чем в «доковидный» 2019 год. Если еще учесть, что сейчас до 35-40% населения республики ежегодно обследуется на ВИЧ, то можно быть уверенными: лиц, не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе, становится все меньше, и мы надеемся, что тенденция постепенного снижения регистрации новых случаев ВИЧ в регионе сохранится.

— Сколько в регионе насчитывается беременных женщин со статусом?

— Каждый год в Удмуртии на свет появляется примерно 150 детей от ВИЧ-положительных женщин. К сожалению, 1-2 ребенка из них рождаются с ВИЧ-инфекцией, и преимущественно это происходит по вине родителей. В числе таких причин — мать поздно встала на учет по беременности в женской консультации, не обследован на ВИЧ половой партнер беременной женщины, женщина, зная о своем положительном ВИЧ-статусе, не принимала назначенные ей противовирусные таблетки, боясь навредить ребенку, или вовсе выступает ВИЧ-диссидентом. К 2030 году нам бы хотелось добиться такого результата: чтобы от ВИЧ-положительных матерей не рождалось ВИЧ-инфицированных детей. В принципе, это реально.

— Есть ли в республике ВИЧ-диссиденты?

— До сих пор встречаются люди, уверенные и уверяющие других, что проблема ВИЧ/СПИД — выдуманная. Это опасно: одной стороны, таких людей практически невозможно убедить начать лечение. Кроме того, они игнорируют элементарные меры предосторожности и продолжают распространять ВИЧ, прежде всего среди родных и близких. Люди, отрицающие ВИЧ, основывают свои убеждения на теориях заговора, устаревшей или неверно истолкованной информации. Над возвращением таких людей к осознанному отношению к своему здоровью и к приему терапии ведется постоянная, иногда — крайне сложная работа. Наш путь в этом направлении один — убеждение и информирование. К сожалению, мы не всегда бываем успешны: без лечения смерть от СПИДа неизбежна.

— Всем ли хватает терапии?

— Такой терапией (АРТ — антиретровирусная терапия) у нас обеспечены все, изъявившие желание лечиться. Напомню: пациенты с ВИЧ противовирусное лечение получают бесплатно. Перебоев в последнее время нет — люди получают препараты на три месяца, иногда даже больше, до полугода за один визит. Поэтому все хорошо.

— Каким путем сейчас распространяется ВИЧ в регионе?

— В основном он передается незащищенных половых контактах — это до 85% новых случаев на сегодняшний день. Кровно-контактный путь передачи — примерно 9-11%. Третий путь заражения ВИЧ уже упоминался ранее — от матери к ребенку во время беременности, при родах и кормлении грудью.

— Какое положение Удмуртия занимает по ВИЧ среди других регионов?

— Если взять статистику, то на 100 тыс. жителей Удмуртии приходится примерно 630-640 зараженных — это примерно соответствует среднероссийскому показателю. Если сравнивать пораженность ВИЧ у наших соседей, то, например, в Свердловской области данный показатель выше практически в 2,5 раза, в Самарской области и Пермском крае — более чем в два раза.

— Сохраняются ли предубеждения у жителей республики насчет людей с ВИЧ?

— До сих пор достаточно людей с предубеждениями. Мы, сотрудники отделения профилактики, часто выезжаем в районы с занятиями. Общаемся и с детьми, и с педагогами, и с родителями. Очень часто подходят люди и интересуются — можно ли узнать, есть ли ВИЧ-положительные дети или персонал у них в детсаду, школе. Остается страх, что те какими-то неосторожными поступками могут заразить малышей ВИЧ. Особенно страшно, когда эти люди требуют информировать, есть ли ВИЧ-статус у ребенка, который покусал во время игр их детей. Такой вопрос звучит часто. Отвечу: через укусы ВИЧ не передается.

— А как люди относятся к переносным пунктам, где сдают тест на ВИЧ?

— В 2021 году я только начала работать по направлению и впервые была на акции, которая проходила в ТЦ «Стройпорт». Практически каждый десятый прохожий относился к нам крайне негативно. Они не просто проходили мимо, а приближались к станции и в достаточно активной форме негодовали, спрашивая, какое мы вообще право имеет брать тест на ВИЧ. Прошло пять лет. И сейчас жители рады. Недавно, 29 ноября, мы стояли в ТЦ «Петровский». К нам подходили люди чтобы просто поздороваться, даже не сдать кровь. Они говорили о том, как хорошо, что мы пришли и делаем доброе дело. В общем, мы постарались за это время изменить отношение к нам.

— Достаточно ли финансируется направление профилактики ВИЧ?

— Федеральные и республиканские деньги у нас есть. Например, мы можем развернуть точки тестирования на крупных медийных мероприятиях, можем сами организовать крупное мероприятие — например, Единый день тестирования, который в этом году проходил 29 ноября. Другой пример — работа на рок-фестивале «Улетай». На нем в этом году тестирование прошло более 2,2 тыс. человек, для нас это значимый рекорд. Для напоминания о проблеме мы также имеем возможность использовать средства наружной рекламы — баннеры, билборды, видеоролики по профилактике ВИЧ-инфекции на улицах Ижевска и республики размещаются регулярно.

— Чего не хватает жителям республики с ВИЧ?

— Нет активных групп поддержки для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). А нашим пациентам это очень необходимо. У других регионов существуют подобные группы. Например, Фонд Светланы Изамбаевой, который реализует широкую программу вовлечения ВИЧ-положительных людей в онлайн-группы психологической поддержки. Несколько наших женщин участвуют в ней. Мы работаем над этим.

Хотелось бы иметь в Удмуртии больше «равных» консультантов. Это люди, у которых есть ВИЧ, и они этого не стесняются, а, напротив, могут поддержать других жителей со статусом, делясь своим опытом. Потому что многим трудно принять свой диагноз.

Люди десятилетиями с этим живут: у многих рушатся семьи и не строятся отношения, поскольку над ними висит этот диагноз. Им необходима психологическая поддержка.

— Что будет дальше с ВИЧ в Удмуртии?

— Я верю, что количество жителей со статусом увеличиваться не будет. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас постоянно работал четко ориентированный волонтерский отряд, который мог бы в реальном времени рассказывать людям, что такое ВИЧ. Мы работаем над его созданием.

В заключение напомню — пожизненная противовирусная терапия сегодня доступна и бесплатна, постоянный прием этих лекарств под контролем врача защитит здоровье пациента с ВИЧ и на порядок снизит риск передачи заболевания.

И хотелось бы, конечно, чтобы мы спокойнее относились к людям с положительным ВИЧ-статусом — мы спокойно реагируем, если наш знакомый болен артериальной гипертонией или сахарным диабетом, так почему такая негативная реакция на ВИЧ? Это такое же хроническое заболевание, поддающееся контролируемой терапии. Главное — знать об этом, наши предрассудки — от незнания.

Беседовала Полина Сичинава