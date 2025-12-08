Липецкие власти отрицают выселение беженцев из ПВР

На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения, что беженцев из Луганской и Донецкой народных республик выселяют из пункта временного размещения (ПВР) «Клен» в Задонском районе Липецкой области. Эту информацию в выходные подтвердила «Ъ» проживающая в ПВР женщина из Северодонецка (ЛНР). По ее словам, администрация «Клена» потребовала покинуть ПВР, поскольку их жилье в Северодонецке якобы пригодно для проживания. По словам женщины, на самом деле к их дому до сих пор не проведена подача теплоснабжения.

Сегодня власти Липецкой области прояснили ситуацию. «В соответствии с федеральными правилами пункты временного размещения предназначены для граждан, которые не имеют пригодного для проживания жилья. Сейчас мы начали адресную работу только с теми семьями, у которых в Мариуполе или Володарском районе Донецкой народной республики уже восстановлено и оформлено жилье либо выплачены средства на его приобретение. Для них регион организует сопровождение переезда в собственные квартиры»,— сообщили «Ъ» в правительстве региона.

Чиновники подчеркнули, что ни о каком выселении из ПВР жителей ЛНР или Харьковской области речи не идет, а прежние условия проживания сохраняются. «Никаких решений о прекращении поддержки таких людей не принималось и не планируется»,— резюмировали в правительстве. Обратившаяся в «Ъ» беженка подтвердила: сегодня в администрации «Клена» ей сообщили, что ее семью оставляют в ПВР.

Липецкая область с 2022 года приняла более 2,5 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание ПВР и питание людей уже направлено 977 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж