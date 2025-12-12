Подмосковные каникулы

Сегодня из центра Москвы до поселка Барвиха легко доехать минут за 20. Это особенное место, где тишина и уют загородного спа-отеля с самым современным дизайном, эффективными процедурами и русской баней сочетаются с шопингом в бутиках ведущих мировых брендов. Здесь можно провести как романтический уикенд, так и отдохнуть с детьми.

Как и почему Барвиха стала символом роскоши? На этот вопрос нет однозначного ответа. Во второй половине XIX века генерал Казаков скупал земли в окрестностях нынешнего Рублевского шоссе и распродавал их потом под дачи, рекламируя как Новую Швейцарию. После революции здесь по-прежнему селились чиновники, артисты, дипломаты, художники, писатели.

С открытием в 2005 году улицы бутиков, автосалонов и гастрономических ресторанов «Барвиха Luxury Village» поселок, расположенный в относительной близости к Москве, стал новым центром светской жизни. В его концертном зале выступали Элтон Джон, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Ванесса Мэй, Том Джонс, Крис де Бург, Шарль Азнавур, Анна Нетребко и другие известные исполнители.

Интерьер отеля создан итальянским дизайнером Антонио Читтерио, чьи работы экспонируются в парижском Центре Помпиду и нью-йоркском Музее современного искусства. Читтерио спроектировал для отеля и мебель, а изготовила ее итальянская компания B&B. Основными материалами в отделке дизайнер выбрал дерево, мрамор и лен.

В отеле всего 51 номер. Здесь заботятся о конфиденциальности постояльцев: каждый номер имеет закрытую террасу и хорошую звукоизоляцию. В номерах все, от эксклюзивного меню подушек до постельного белья, банных халатов и полотенец итальянской фирмы Frette, подобрано с заботой о комфорте. 12 Spa Suites оборудованы массажными столами и паровыми кабинами. Можно заказать спа-процедуры прямо в номер. В люксах есть камины, а президентский люкс располагает джакузи, гостиной, кухней и кроватью шириной 5 м.

Спа с бассейнами, зонами отдыха, тренажерным залом и студией красоты занимает 2 тыс. кв. м. Посещение 17 кабинетов с Thalasso-обертываниями, аппаратами неинвазивной коррекции фигуры, процедурами аутологичного клеточного омоложения, аппаратного массажа, бандажного моделирования тела и детокса само по себе может стать поводом для визита в отель.

Оздоровительный центр Barvikha Hotel & Spa предлагает биоэнергетический комплекс, состоящий из гидромассажной ванны, обертывания и гидроэнергетического массажа душем Шарко. А также русскую баню с парением вениками по авторской методике для одного или двух гостей. Японская процедура Iyashi Dôme для обновления и преображения за 30 минут поспособствует очищению организма от токсинов, коррекции веса и возрастных изменений, восстановлению энергетического баланса и реабилитации после физических нагрузок и травм. В программу «Императорский хаммам» на французской косметике La Sultane de Saba, доступную для посещения вдвоем, входят водные процедуры, нанесение черного мыла с эвкалиптом, пилинг тела на горячем камне, маска-обертывание в марокканскую вулканическую глину, массаж тела и головы, маска для лица, увлажняющее молочко для тела и ароматный травяной чай. А в бьюти-зоне стилисты, парикмахеры и специалисты по маникюру помогут подготовиться к празднику.

Встретить Новый год в отеле предлагают сет-ужином от команды ресторана Barvikha Hotel & Spa. 1 января будет устроен традиционный праздничный бранч с блюдами русской, азиатской и средиземноморской кухонь и тематический сладкий стол с десертами из собственной кондитерской. Детям обещают анимацию с Дедом Морозом и Снегурочкой и веселые игры, взрослым — шампанское и новогодние мелодии, исполненные на скрипке и виолончели. При бронировании проживания в новогоднюю ночь отель предлагает специальные цены на сет-ужин и бранч, а при бронировании пяти ночей со 2 января дарит две ночи в подарок.

Владимир Гридин