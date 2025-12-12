Все в сборе

В самом разгаре предновогодняя суета: в поисках идеального презента под елку мы мечемся по городу, пытаясь добыть то, о чем мечтают близкие. Но задачу можно упростить, если отправиться в ЦУМ. Там в отделе косметики и парфюмерии найдется масса всего, что понравится будущим обладателям.

Атмосферный шедевр

Свечи создадут атмосферу уюта и станут украшением интерьера, особенно если они выглядят как арт-объекты. Свечи бельгийского бренда ONNO Collection — настоящие произведения искусства, недаром их используют для оформления пространств известные дизайнеры интерьеров. Они отлиты из высококачественного минерального воска с фитилями из египетского хлопка и помещены в стеклянные сосуды ремесленного изготовления. Все ароматы созданы основательницей бренда Ильзой Вандепутте, которая в поисках качественного сырья путешествует по миру. Еще один вариант подарка — диффузоры и наборы от Mercury Home Collection: линия Signature, посвященная путешествиям (ароматы Monaco, Sardinia, Marrakech, St. Tropez, Santorini и Maldives), и ароматы линии Iconic, названные в честь городов и благородных напитков (Moscow, Dubai, Calvados, Bellini, Toscana Red).

Сюрприз за дверцей

Адвент-календари давно перестали быть детской забавой — взрослые тоже обожают эту декабрьскую игру. Угадывать, какую бьюти-находку скрывает очередная дверца, почти такое же удовольствие, как получать сам подарок. В адвент-календаре Sisley, оформленном британским художником Люком Эдвардом Холлом, вас ждут 25 бьюти-сюрпризов из разных категорий, в том числе бестселлеры марки: крем Supremya at Night и аромат Eau du Soir. В ячейках адвент-календаря еще одного премиального французского бренда, La Sultane de Saba, скрываются кремы для лица и тела, аромамасла, парфюмерная вода и многое другое.

Если же нет терпения ждать следующего дня, чтобы открыть новый подарок, можно порадовать себя сразу пятью ароматами из набора миниатюр Maison Francis Kurkdjian, копирующих полноразмерные флаконы. Это восточный Oud Satin Mood, ванильный Gentle Fluidity Gold с можжевельником, в центре L’Homme A la Rose — грейпфрут и розы, в APOM — лаванда и флердоранж, а в Baccarat Rouge 540 в концентрации экстракта шафран и жасмин сменяются древесными нотами.

Ваша светлость

Сиять в Новый год не только можно, а просто обязательно, поэтому подарки, которые сделают кожу ярче, придутся как нельзя кстати. Тональный крем-уход Cle de Peau Beaute прекрасно маскирует несовершенства, не мешая коже дышать. Это средство создано на основе комплекса Blur Perfection и, насыщая кожу влагой, дарит ей естественное здоровое сияние и выравнивает тон. Бальзам для губ Sunlit Rose от Tom Ford с цветочными маслами интенсивно увлажняет и смягчает кожу и придает ей натуральный розовый оттенок, а перламутровые частицы, мерцая, визуально увеличивают объем губ. Палетка Mothership X от Pat McGrath в оттенке Moonlit Seduction составлена из насыщенных матовых теней для век — Rosewood Romantique, Хtreme Nocturne и Plum Cabaret — с яркими акцентами Bronze Devotion и Skintense Glow. Также в наборе есть цвет «стальной металлик» Platinum Dusk и фирменные для бренда VR Sextasy, Astral Gold Lust, Blitz Venus и Astral Lilac Aura.

Уход на выход

Омолаживающий ночной крем The Rejuvenating Night Cream от La Mer повышает плотность и упругость кожи и ускоряет естественное обновление клеток, не раздражая, поэтому подходит даже для чувствительной кожи. Среди его активных ингредиентов — эксклюзивный компонент MRA-3 с морским ретинолом.

Восстанавливающий крем для лица Skin Caviar Luxe Cream от La Prarie изготовлен на основе икорного экстракта и фирменного клеточного комплекса. Он пробуждает стволовые клетки, стимулируя обновление эпидермиса, а питательные вещества черной икры дают для этого необходимую энергию.

В составе крема для лица Green Caviar бренда Dr. Burgener присутствует экстракт водоросли каулерпы, известной как «зеленая икра». Ее выращивают в экологически чистых водах у побережья Окинавы, острова, знаменитого долголетием его жителей. В результате применения Green Caviar кожа приобретает сияние и упругость.

А для тех, кому хочется всего и сразу, в лимитированном наборе Augustinus Bader собраны лучшие средства бренда: полноразмерные продукты, мини-форматы и несколько сюрпризов.

Композиция с характером

Аромат в подарок — хорошая идея, если известно, какой действительно порадует адресата. Ведь парфюм — это не просто запах, а настроение на весь день. У каждого из представленных ниже вариантов свой характер.

Для ценителей — Kilian Paris Good Girl Gone Bad. В его основе цветочная композиция, которая раскрывается нотами амбры, ветивера и сандала. Бестселлер представлен в наборе: флакон объемом 100 мл и миниатюра 7,5 мл, к которой прилагается атомайзер.

В композицию духов Dragon Boadicea the Victorious входят ноты шафрана с полутонами меда, корицы и малиново-персикового пюре. В ее сердце — аромат розы и магнолии с дымком восточных благовоний с нежным ванильно-мускусным послевкусием.

Аромат Balle d’Argent, Anomalia, эксклюзивно представлен в ЦУМе. Его название переводится как «Серебряная пуля», и это парфюмерное воплощение парижской ночной жизни. В нем соседствуют ноты, которые, казалось бы, должны спорить друг с другом. Свежий бергамот и кисло-сладкая маракуйя, приторный мед, душистая роза, нежный ландыш и опьяняющие амбра, пачули, сандал, мускус и ваниль создают композицию, которая не останется незамеченной.

Екатерина Сахарова