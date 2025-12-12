Что обещает 2026 год и как его встретить

В следующем году ход событий обещает набрать темп или, по крайней мере, остаться столь же динамичным. Энергии огня и воздуха призывают к решительности, прямолинейности и напористости, а легкомыслие и невнимательность обернутся разрушенными планами и утраченным положением в обществе. Всех, кто умеет действовать быстро и азартно, ждет удача. Наступающий год заставит нас строить новые связи и взаимодействовать с множеством людей, быть открытыми и активными. Поэтому и Новый год лучше встречать в большой компании друзей или родственников. Если же привычка проводить праздник в уединении возьмет верх, после боя курантов или на следующий день рекомендуется выйти из дома и поздравить незнакомых людей. Астролог Высшей школы астрологии Павла Андреева Мила Венецианская специально для «Тренда. Подарки» составила рекомендации, в чем знакам зодиака встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

У представителей этой стихии появятся хорошие возможности для прорывов в профессиональной и финансовой сфере. Важно рассчитать силы, не брать на себя лишнего, но и не бояться сложных задач. На любовном фронте кардинальных изменений не предполагается, но у незамужних и неженатых будет шанс создать пару. Сдерживая порывы и правильно распределяя силы, удастся прожить год успешно.

Овен (21 марта—20 апреля)

Не сидите на месте, будьте в центре событий, посещайте мероприятия, побольше гуляйте.

Одежда: Дерзкий наряд с соблазнительными элементами, возможно, спортивный шик. Короткое платье для женщин, одежда по фигуре для мужчин, стразы и пайетки, широкие плечи.

Цвета: Алый и любые оттенки красного, стальной, милитари.

Драгоценные камни: Рубин, рубеллит, красный гранат, бриллиант, коралл.

Лев (23 июля—23 августа)

Сияйте, одаривайте всех улыбкой и радостью. Подготовьте яркий и душевный тост, подумайте, чем можно развлечь себя и гостей.

Одежда: Образ должен быть роскошным: золотые нюансы, меховые акценты, драматические силуэты. Платья в пол для женщин, цвет для мужчин.

Цвета: Золотой, любые оттенки желтого и оранжевого, терракотовый.

Драгоценные камни: Желтый бриллиант, желтый сапфир, спессартин, янтарь.

Стрелец (23 ноября—21 декабря)

Делитесь планами на будущее, мечтайте о дальних странах, стройте дерзкие планы, заводите новые знакомства.

Одежда: Этнический шик или элегантный кежуал, фольклорный орнамент, свободные силуэты. Не помешает аксессуар или элемент наряда с мехом или перьями.

Цвета: Синий, бирюзовый, сиреневый, оттенки фиолетового.

Драгоценные камни: Опал, турмалин параиба, аквамарин, лазурит, голубой топаз.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Год будет немного хаотичным. Старайтесь не удерживать привычное. Сфокусируйтесь на финансовой сфере, ставьте задачи, планируйте выход на новые уровни. Составьте план на год, это повысит продуктивность. В отношениях избегайте конфликтов и конкуренции; есть риск потерять партнеров, значимость которых станет понятна только после разрыва.

Телец (21 апреля—21 мая)

Окружите себя самыми приятными и близкими людьми. Создайте обстановку, радующую чувства: праздничный стол с вкусной едой, мягкий свет, прекрасная музыка.

Одежда: Качественный кашемир, шелк и ткани с атласным блеском. Акцент на качестве тканей и крое. Будьте в этот вечер образцом элегантности.

Цвета: Изумрудно-зеленый, шалфейный, теплый розовый, пастельные тона.

Драгоценные камни: Изумруд, нефрит, малахит, цаворит, зеленый турмалин.

Дева (24 августа—23 сентября)

Отпустите лишнее, не зацикливайтесь на деталях, а сосредоточьтесь на целях. Позвольте себе расслабиться и не продумывать каждый нюанс праздника. Дайте возможность произойти чему-то незапланированному.

Одежда: Безупречный крой и тщательно продуманный образ, никакой небрежности. Костюм, качественная футболка, платье сложного покроя, акцентные аксессуары.

Цвета: Неяркий синий, хаки, бежевый.

Драгоценные камни: Цитрин, аметист, карнелиан, агат.

Козерог (22 декабря—20 января)

Будьте легкими и непредсказуемыми, сделайте что-то спонтанное, потанцуйте, заведите разговор о смелых проектах.

Одежда: Классика с яркими акцентами или аксессуарами. Строгий костюм с неожиданными деталями. Платье или блузка и брюки, например, с корсетом.

Цвета: Черный, графитовый, темно-бордовый, сочетание контрастных цветов.

Драгоценные камни: Оникс, дымчатый кварц, тигровый глаз, бриллиант.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Появится много возможностей проявить себя во всех сферах. Условие профессионального и финансового роста — сосредоточенность и трудолюбие. Выбирайте не столько интересные, сколько выгодные проекты. В отношениях высока вероятность перемен, важно не бояться отпускать старое, чтобы освободить место новому.

Близнецы (22 мая—21 июня)

Переключайте внимание между гостями, обменивайтесь контактами. Снимайте фото и видео, делитесь ими в чатах.

Одежда: Сочетание несочетаемого, многослойность, асимметрия, несколько аксессуаров. Платье с легкой многослойной летящей юбкой. Брюки с яркой строчкой или из струящейся ткани. Пиджак с яркой подкладкой. Объемный и широкий топ.

Цвета: Желтый, серебристый, пастельные тона.

Драгоценные камни: Бриллиант, горный хрусталь, сиреневый сапфир.

Весы (24 сентября—23 октября)

Объединяйте людей, знакомьте друзей, пригласите к себе в гости или организуйте праздник на выезде.

Одежда: Романтичный и изысканный образ. Плавные силуэты, струящиеся ткани, пастельные и нежные тона. Платье в стиле ампир, блуза с бантом и широкие брюки, рубашка свободного кроя из мягкой ткани.

Цвета: Нежно-голубой, пастельно-розовый, лавандовый, сиреневый.

Драгоценные камни: Бриллиант, розовый кварц, жемчуг.

Водолей (21 января—19 февраля)

Придумайте необычные развлечения, предложите друзьям идею креативного праздника, зовите их к себе или сами идите в гости. Важно не сидеть дома, а быть в движении.

Одежда: Тематический вариант, что-то из прошлого или, наоборот, футуристичное. Экспериментируйте. Металлизированные ткани, геометрические формы, винтаж, ретро, сочетание несочетаемого.

Цвета: Ярко-синий, фиолетовый, серебристый, металлик.

Драгоценные камни: Аквамарин, турмалин параиба, лазурит, хризопраз.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

В наступающем году откроются творческие возможности в работе, увлечениях, дополнительной занятости. Их монетизация зависит только от вашего настроения. По части финансов возможны трудности, если будете потакать эмоциям, держите себя в руках, принимая решения. В отношениях кризис как следствие ранее накопленных эмоций. Если сразу же обсуждать возникшую проблему, это поможет создать и сохранить партнерство.

Рак (22 июня—22 июля)

Встречайте праздник в кругу самых близких, в безопасной атмосфере, но приготовьтесь на следующий день отправиться в гости или на мероприятие.

Одежда: Мягкие ткани, кружево. Объемные блузки, юбки и рубашки, но с ремнем, подчеркивающим фигуру.

Цвета: Белый, морской волны, голубой, светло-сиреневый, бежевый.

Драгоценные камни: Жемчуг, лунный камень, аквамарин, горный хрусталь.

Скорпион (24 октября—22 ноября)

Будьте активны: танцуйте, громко пойте, веселитесь.

Одежда: Загадочный и откровенный образ. Глубокий вырез, облегающие силуэты, темные, насыщенные тона с одним ярким акцентом. Кружевные вставки, шелковые детали, корсеты, широкие кожаные ремни.

Цвета: Бордовый, темно-синий, черный, темно-зеленый и насыщенный изумрудный.

Драгоценные камни: Синий сапфир, черный опал, топаз.

Рыбы (20 февраля—20 марта)

Возьмите на себя музыкальную часть вечера, танцуйте, ведите задушевные разговоры или переписку.

Одежда: Романтичный, сказочный образ. Струящиеся ткани, переливы, нежные размытые принты, пайетки, бохо-шик, блузка из полупрозрачной ткани и длинная юбка.

Цвета: Аквамариновый, сиреневый, морской зеленый, все оттенки голубого.

Драгоценные камни: Изумруд, бриллиант, аквамарин, бирюза, нефрит.