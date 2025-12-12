Модные места

Подобрать наряд для самой важной вечеринки года, подготовить гардероб для поездки на каникулы, найти подарки друзьям и близким… Чтобы шопинг превратился в приятное времяпрепровождение для всей семьи, нужно правильно выбрать маршруты — с особой атмосферой, историей, ассортиментом и новогодними предложениями.

Третьяковский проезд

История улицы люкса началась в 1871 году по инициативе и на средства братьев Павла и Сергея Третьяковых. И практически сразу она стала самой модной улицей Москвы — здесь была сосредоточена деловая жизнь города и велась активная торговля дорогими товарами. Это место прекрасно подошло для размещения люксовой империи, да и архитектурный облик фасадов в торжественном псевдорусском стиле как нельзя лучше соответствовал ожиданиям покупателей дорогих вещей. С тех пор прошло больше 150 лет, но и сейчас Третьяковский проезд остается популярным местом покупки брендовой одежды и обуви премиум-класса, часов и украшений, товаров для дома и автомобилей.

Здесь обосновались бутики ведущих мировых производителей предметов роскоши: Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Kiton, MVST, Saint Laurent, Mercury, Lalique, Daum. Открытие мультибрендового магазина Tretyakovsky Concept Store подтверждает статус Третьяковского проезда как главной модной улицы Москвы. Яркое новогоднее оформление и звучащие здесь новогодние мелодии создают праздничное настроение. И необязательно ограничиваться шопингом: Cristal Room Baccarat уже подготовил меню новогодних ужинов и десертов. Ресторан идеально подходит для проведения праздничных мероприятий — при его оформлении дизайнер Филипп Старк сохранил исторические особенности интерьера здания XIX века, добавив уникальные люстры, изготовленные мануфактурой Baccarat.

ЦУМ

Крупнейший department-store Восточной Европы и главный модный универмаг страны предлагает покупателям коллекции более 800 брендов. Среди них Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, MVST, Mercury, S.T. Dupont, Montegrappa, Hublot, Pasquale Bruni, Messika, Chloe, Giorgio Armani, Jil Sander, Balenciaga, Dries Van Noten, Elie Saab, Kiton, Maison Margiela, Saint Laurent, Stefano Ricci, Valentino, а также Baccarat, Christofle, Lalique, Daum и многие другие. Ассортимент включает новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров, товары для детей, нижнее белье и спортивную одежду, ювелирные изделия и часы, хрусталь и предметы интерьера, а также парфюмерию и косметику.

Основали первый универмаг Российской империи шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз. Уолтер Филип, пасынок Мюра, выкупил участок земли с трехэтажным домом на углу Петровки и Театральной площади и 140 лет назад, в 1885 году, открыл там магазин. Здание было оборудовано лифтами, электричеством, в одной из комнат с газовым освещением дамы примеряли вечерние платья. После пожара в 1900 году, полностью уничтожившего здание, было возведено новое по архитектурному проекту Романа Клейна. В нем впервые использовались железобетонные конструкции, как в небоскребах Нью-Йорка. Универсальный магазин вновь заработал в 1908 году. Постройка в стиле неоготики с характерными витражными окнами и башенками была существенно расширена в 2004–2007 годах. Сегодня площадь торговых залов в семиэтажном здании превышает 70 тыс. кв. м.

В предновогодний сезон ЦУМ превращается в огромную подарочную упаковку, перевязанную красным бантом: широкая светящаяся лента тянется через весь фасад. На первом этаже магазина открывается традиционный предновогодний базар: все украшено разноцветными гирляндами, вход охраняют игрушечные щелкунчики, на елках переливаются шары и звезды, а в витринах сияют хрустальные фигурки и символы наступающего года. На втором этаже ЦУМа работает кафе с открытой кухней, в меню есть блюда из органических продуктов, имеется обширная винная карта. В специальном новогоднем меню присутствуют как традиционный салат оливье, так и оригинальный десерт: мороженое из еловых иголок или мандаринов — на выбор. На четвертом, «детском» этаже в предновогодний период проводятся мастер-классы и детей приветствует «настоящий» Дед Мороз.

Для тех, кто предпочитает онлайн-шопинг, такой же ассортимент и сервис главный модный универмаг страны предлагает и на сайте, и в приложении. Вещи можно заказать с доставкой в тот же день либо получить их на следующий день в премиальных пунктах выдачи заказов по всей России, где команда профессиональных стилистов поможет создать нужный образ. Пункты выдачи действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Казани, Красноярске, Новосибирске, Самаре и Владивостоке.

ДЛТ

В Санкт-Петербурге на Конюшенной улице в 1909 году открылся торговый дом Гвардейского экономического общества. Здание, построенное по проекту Эрнеста Вирриха, поражало посетителей огромным атриумом с куполом из стеклянной мозаики, а шпиль угловой башни стал заметной доминантой города. В магазине продавали буквально все, от бакалеи и галантереи до оружия.

Название «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ) универмаг получил в 1935-м и сохранил его даже в 1960-х, когда стал крупнейшим в Ленинграде и Советском Союзе магазином детских товаров. Надо сказать, что и сегодня детский ассортимент составляет значительную часть товарного предложения и полностью занимает пятый этаж. Тут нашлось место для детского клуба и игрового корнера, работают аниматоры, открыта мини-библиотека.

Статус полноценного универмага ДЛТ приобрел, когда был вновь открыт в 2012 году после продолжавшейся несколько лет масштабной реставрации. В его ассортименте наряду с мировыми брендами Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, MVST, Chloe, Giorgio Armani, Kiton, Jil Sander, Valentino есть авангардные и концептуальные коллекции, представлены вещи молодых дизайнеров.

На туристов, которых в Петербурге всегда много, ориентирован сувенирный отдел с широким выбором товаров, в том числе в традиционном русском стиле. Сувенирная продукция востребована не только в сезон белых ночей, но и в новогодние праздники. На шестом этаже ДЛТ работает большой новогодний базар, где продают дизайнерские елочные игрушки, украшения для дома ручной работы, а также праздничный текстиль и гирлянды.

«Барвиха Luxury Village»

В уходящем году проекту исполнилось 20 лет. Первые бутики в Барвихе появились в 2005 году, и за пару десятков лет она превратилась в самодостаточный городок с бутиками (Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, MVST, Kiton, Stefano Ricci, Giorgio Armani, Balmain, Mercury и другие), ресторанами («Китайская грамота», Wine & Crab), концертным залом и отелем Barvikha Hotel & Spa (входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World). Здесь также открыты детский универмаг, свадебный салон с большим выбором эксклюзивных свадебных платьев (Zuhair Murad, Elie Saab, Giambattista Valli, Carolina Herrera и т. д.) и смокингов и даже Дворец бракосочетаний.

Каждый декабрь в Barvikha Hotel & Spa создают атмосферу зимней сказки. В лобби отеля гостей встречает живая наряженная елка, а в номерах — уютная обстановка: их интерьеры проектировал известный дизайнер Антонио Читтерио. Особенно привлекательно предложение новогоднего пребывания. Оно включает бесплатную услугу VIP-шопинга, праздничный ужин от Давида Дессо, отдых в спа-комплексе Espace Vitalite Chenot. И конечно, насыщенную развлекательную программу: в ночь на 1 января на сцене концертного зала в Барвихе перед гостями выступят Полина Гагарина, Григорий Лепс и Теона Контридзе.

Основным местом для прогулок в эти дни станет променад «Барвиха Luxury Village» — на нем в ожидании гостей выстроились елки, зажглись рождественские звезды, и Дед Мороз со Снегурочкой готовы вручить подарки.

В этом году на новогодние праздники «Барвиха Luxury Village» готовит совместный проект с Театром кукол им. С. В. Образцова: уличные инсталляции на сказочные сюжеты в виде волшебных шаров, декорации для которых изготовят в театральных цехах.

Нина Спиридонова