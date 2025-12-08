Нижнекамская ТЭЦ выделит 375,8 млн рублей на ремонт котельного оборудования

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» выделит на проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования котельного отделения 375,8 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Завершить ремонтные работы планируется не позднее 31 декабря 2026 года.

Основное оборудование включает девять энергетических и два водогрейных котла, а также семь турбоагрегатов. Финансирование будет осуществляться за счет предприятия.

Ранее сообщалось, что на ремонт электрооборудования ТЭЦ было выделено 115 млн руб.

Анна Кайдалова