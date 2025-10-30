На ремонт электрооборудования Нижнекамской ТЭЦ выделят 115 млн рублей

В Татарстане на Нижнекамской ТЭЦ проведут капитальный и текущий ремонт электротехнического оборудования. На эти цели выделят 115,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы запланированы в течение всего 2026 года. В их перечень входят замена и перемотка электродвигателей, ремонт турбогенераторов, синхронных генераторов, общестанционного оборудования, а также замена выключателей и типовой ремонт электрооборудования.

Нижнекамская ТЭЦ входит в состав АО «ТГК-16» — генерирующей компании группы «ТАИФ». Предприятие обеспечивает электро- и теплоснабжение крупных промышленных узлов нефтегазохимического комплекса Татарстана, а также жилых районов Казани и Нижнекамска.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 62,5 млн руб. на выполнение текущего ремонта здания гидроэлектростанции и водосливной плотины филиала «Нижнекамская ГЭС».

Анна Кайдалова