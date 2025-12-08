Три донские компании включены в рейтинг лучших производителей еды

В рейтинг лучших производителей продуктов питания в России 50 Best Tastes of Russia в 2025 году вошли 3 компании из Ростовской области. На восьмом месте оказался «Агрокомплекс Выселковский», на 16 месте — сельскохозяйственный холдинг «Дамате», 36 строчка была отдана агрохолдингу «Степь».

Вершину рейтинга в нескольких номинациях возглавил производитель мясной и молочной продукции и кондитерских изделий агрохолдинг «Дымов».

Рейтинг лучших компаний был составлен на основе опроса 500 ведущих экспертов в различных отраслях. Среди них были шеф-повара, рестораторы, отельеры и предприниматели. В список вошли агрохолдинги, заводы, фермерские хозяйства, производители сыров, мясных деликатесов, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, а также кондитерских изделий и других изысканных продуктов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в рейтинг лучших отелей по версии 50 Best Tastes of Russia вошли два отеля из Ростова-на-Дону: отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» занял 43 место, а «Бутик-отель 39 by Sateen Group» разместился на 47 месте.