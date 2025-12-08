«Встроенная камера отслеживает усталость и вовремя предупредит о ней»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об итогах тестирования системы PlayAuto и своих впечатлениях от машины.

Я протестировал автомобильную платформу PlayAuto, про запуск которой уже рассказывал. Особенности ее работы изучал на одной из машин, в которых это решение интегрировано, — Aito Seres M7. Чтобы полноценно пользоваться разработкой компании Navio, предполагается подключение к экосистемной подписке «СберПрайм». Но даже после ее активации музыкальный сервис «Звук» потребовал отдельной авторизации. Ввести еще одну связку логин-пароль нетрудно. И тем не менее пришлось как впервые настраивать свои музыкальные предпочтения.

К сожалению, подвела навигация на основе 2ГИС, которая просто отказывалась определять локацию и вести по маршруту в абсолютно случайные моменты. И это не проблема с GPS — картографические сервисы «Яндекса», Apple и Google, в том числе и сам 2ГИС, в то же время работали отлично. Есть вопросы и по интерфейсу. Пока его просто невозможно менять или настраивать, можно только выбрать дневную или ночную тему. Нижнюю строку меню PlayAuto легко заблокировать пунктом управления головной системы автомобиля при смахивании вверх. Всего один раз, но время в интегрированной платформе изменилось на неверное. Правда, система сама это заметила и предложила проверить. Самым крупным разочарованием оказался голосовой помощник «Салют» на основе GigaChat. В какой-то момент его база данных просто ограничилась 2023 годом. Ко всему прочему пользоваться PlayAuto можно только или от мобильного интернета со смартфона, или с точки доступа в машине. В первом случае неизбежен конфликт бесшовного подключения к Apple CarPlay и Android Auto, например.

Но даже все грехи PlayAuto не смогли испортить поразительно приятного впечатления от самого Aito Seres M7. Встроенная в водительской стойке камера с функцией распознавания лица понимает, чужой человек за рулем или свой. Если все ок, автомобиль запускает персональные настройки. Это же камера отслеживает усталость и вовремя предупредит о ней. Утомиться, правда, сложно благодаря встроенному массажу, ароматизаторам, адаптивному круиз-контролю, подвеске с изменяемой жесткостью, автопарковке и автовыезду, а также проекции на лобовое стекло. На случай отдыха прямо в машине предусмотрены сценарии релаксации: «Звезда», «Волна», «Дождливый день». На центральном дисплее и в динамиках запускаются соответствующие видео и звуки, которые дополняет диодная подсветка салона. «Набираться сил» самому кроссоверу-гаджету приходится примерно каждую 1000 км благодаря последовательной гибридной системе.

