Заиграли по-русски

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о платформе от Navio в моделях Aito Seres M5 и M7.

Российская компания Navio представила мультимедийное решение PlayAuto для автомобилей Aito Seres. Пока платформу интегрировали в кроссоверы двух моделей: M5 и M7. По задумке создателей, разработка представляет собой микс популярных отечественных сервисов в едином интерфейсе. Своего рода конструктор, но собирает его вендор, а не пользователь. В случае с названными автомобилями владельцы получают навигацию, созданную на базе 2ГИС. Речь как об онлайн-, так и офлайн-картах с более чем 1000 городов. Кроме ожидаемой информации о пробках, парковках, камерах и ограничениях скорости, дорожных работах и ДТП, пользователям Navio на территории Москвы обещан таймер смены сигнала светофоров.

Помимо навигации в платформу интегрированы решения «Сбера». Вход по подписке «Прайм», например, дает доступ к сервису «Звук» со всей его музыкальной базой, подкастами, аудиокнигами и онлайн-радио. Опция SberPay позволяет автовладельцу оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины. Важным связующий элементом PlayAuto является виртуальный ассистент «Салют», отвечающий за голосовое управление мультимедиа. Авторы разработки заверяют, что навыков встроенной нейросети GigaChat хватит, чтобы справляться с маршрутами, звонками, управлять музыкой без лишних касаний экрана и поддерживать диалог.

Вообще Navio подразумевает несколько способов интеграции платформы. Вариант Sync, который работает с головным устройством любой производительности, реализуется с помощью проекции с подключением через смартфон. Версия Lite, которая как раз применяется в автомобилях Seres M5 и M7, встраивается как отдельное приложение мультимедиа. Есть возможность и полноценно заменить исходную оболочку мультимедиа — это уже пакет Pro. Еще более глубокая интеграция, Connect, дает возможность дистанционно управлять автомобилем и проверять его статус. Купить или установить версию на выбор в автосалоне нельзя. Инсталляция варианта платформы происходят на более ранних этапах. Вышеназванные модели семейства Aito с платформой PlayAuto Lite будут реализовываться на базе автодилера «МБ Рус».

Александр Леви