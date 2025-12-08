Над акваторией Черного моря днем 8 декабря сбили БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря утром 8 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Операция по перехвату дронов проходила с 9:00 до 12:00 московского времени. Дежурные расчеты ПВО сбили еще пять беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, один — над Волгоградской областью.

Ранее власти Геленджика и Новороссийска вводили режим тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. В Геленджике предупреждение действовало с 11:37 до 11:54, в Новороссийске — около часа. По данным местных властей, опасность для жителей и туристов отсутствовала.

Анна Гречко