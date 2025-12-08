Ритейлеры заявили об угрозе российским производителям из-за скидок маркетплейсов

Как стало известно “Ъ”, ритейлеры встали на сторону банков в споре из-за скидок маркетплейсов. В числе прочего, офлайн-сети недовольны тем, что крупные маркетплейсы дают доступ иностранным продавцам, преимущественно из Китая, к своей платформе за счет более выгодных тарифов и комиссий. Это, по мнению ритейлеров, «наносит прямой ущерб российским производителям».

Свою позицию крупнейшие ритейлеры, такие как «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG, изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Ритейлеры предложили перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали онлайн-площадки «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили владение кэптивными финансовыми структурами».

Подробности — в материале «Ъ» «Это две большие розницы».