В Краснодаре стартовали продажи жилого квартала «Ботаника» от ГК «ЮгСтройИнвест»

6 декабря компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж нового квартала «Ботаника».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Современное и экологичное пространство, которое объединяет комфорт городской среды и спокойную атмосферу природного окружения.

Квартал займет 43 гектара и создается с опорой на кубанские традиции — от уважения к природе до идеи гостеприимства и добрососедства.

Центром притяжения «Ботаники» станет парк «Истоки», где будут прогулочные маршруты, зоны тихого отдыха и места для занятий спортом на открытом воздухе. В общей сложности будет проложено более 5 километров пешеходных троп, ведущие через зеленые пространства к парку.

В квартале планируется высадить свыше 50 видов растений, включая лекарственные: мяту, чабрец и ромашку. Природные зоны станут не декоративным элементом, а частью ежедневной городской жизни и будут занимать более 30% всего квартала.

Для детей создадут игровые площадки из натуральных материалов, украшенные традиционными орнаментами. На них разместят QR-коды, по которым можно узнать правила старинных кубанских игр, в которые так любили играть наши бабушки и дедушки.

В «Ботанике» возведут 16 домов высотой от 6 до 18 этажей. Такой подход позволит сохранить пространство и открытые виды, избегая плотной застройки. Дворы будут полностью свободны от автомобилей, а безопасность обеспечит круглосуточная охрана.

В шаговой доступности появятся ключевые социальные объекты: школа на 1800 мест, три детских сада для 360 воспитанников, две поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По данным застройщика, квартал задуман как место, где комфорт ощущается не только в квартире, но и в каждом маршруте внутри района. «Ботаника» станет примером гармоничного квартала, где современная среда и природные акценты существуют в балансе.

Старт продаж открывает возможность выбрать лучшие планировки и условия на раннем этапе, особенно для первых 100 покупателей!

С информацией можно ознакомиться по телефону: *1700 или в отделах продаж:

ул. Душистая, рядом с д. 2 ул. Конгрессная, 31

ул. Мурата Ахеджака, 20

ул. Алексея Кадочникова, 16А

Застройщик — ООО «СЗ-3 «ЮСИ КУБАНЬ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф

