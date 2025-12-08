В Белорецкой центральной районной клинической больнице сегодня ночью скончался четырехлетний ребенок, пострадавший во вчерашней аварии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Еще два ребенка находятся в относительно удовлетворительном состоянии, их планируют перевести в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне вечером на 137-м км дороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись ВАЗ-2112 и грузовой фургон Isuzu. На месте аварии скончался 40-летний водитель легкового автомобиля. В машине также находились его жена с трехмесячным ребенком на руках и еще четверо детей, старшему из которых десять лет.

В Белорецкую больницу госпитализировали троих детей двух, трех и четырех лет. Остальных пациентов направили на амбулаторное лечение.

Майя Иванова