В Башкирии в аварии пострадали семь человек

Вчера около 19:00 на 137-м км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и грузовой фургон Isuzu, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления МЧС. В результате аварии скончался 40-летний водитель легкового автомобиля. Его супруга и пятеро детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет доставлены в больницу.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Майя Иванова