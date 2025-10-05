Липчанина будут судить за контрабанду сигарет на 34 млн рублей

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело против местного жителя, которому вменяют покупку и хранение нелегальных сигарет без акцизных марок на сумму более 34 млн рублей. Липчанина обвиняют в приобретении, хранении, а также в перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным следствия, в июне 2024 года обвиняемый приобрел 265 тыс. пачек «немаркированной табачной продукции», а затем хранил ее и собирался продавать по сниженным ценам. Ущерб бюджету оценили более чем в 34 млн руб. Сообщается, что фигуранта задержали сотрудники управления МВД по Липецкой области.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в соседней Воронежской области доля нелегального рынка табачной продукции во втором квартале 2025 года по сравнению с концом 2024-го сократилась более чем в три раза — с 10,4% до 3,2%.

Мария Свиридова