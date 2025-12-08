С осужденных за диверсию рыбинцев взыскали ущерб железной дороге

В Ярославской области судебные приставы взыскали с двух жителей Рыбинска, осужденных за диверсию, 112 тыс. руб. в качестве материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2023 года двое мужчин 21 и 22 лет в состоянии наркотического опьянения подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Рыбинске. Преступление было совершено по заданию украинских спецслужб за вознаграждение.

Сумма ущерба ОАО «РЖД» составила 112 тыс. руб. Суд приговорил жителей Рыбинска к лишению свободы, а также взыскал с них сумму ущерба.

Приставы, получив исполнительные листы, арестовали счета и вынесли запреты на имущество. Информация о планируемой проверке имущественного положения осужденных была доведена до родственников, которые решили сами оплатить долг.

«На сегодняшний день сумма ущерба взыскана в полном объеме. Права взыскателя восстановлены»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Годом ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проживающих в Рыбинске 21-летнего Ивана Догонова и 20-летнего Константина Маслова за поджог релейного шкафа на железной дороге приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы.

Алла Чижова