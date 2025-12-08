Бывший инженер Чепецкого механического завода осужден на пять лет за взятки

Глазовский райсуд приговорил 67-летнего бывшего инженера Чепецкого механического завода к пяти годам лишения свободы за получение взяток в значительном и особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что 11 июня 2025 года фигурант получил от директора коммерческой организации 300 тыс. руб. из общей суммы в 1,3 млн руб. за лоббирование интересов фирмы при участии в торгах на ремонт железнодорожных путей на сумму свыше 13 млн руб. и принятие выполненных работ по данному договору.

Также суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2025 года подсудимый, используя свое служебное положение, получил взятки на общую сумму 707 тыс. руб. Преступная деятельность была выявлена региональным УФСБ и расследована СУ СК России по Удмуртии.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как положительная характеристика подсудимого и его возраст, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок три года. Денежные средства в размере 707 тыс. руб. были конфискованы в пользу государства.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал об аресте заместителя генерального директора ЧМЗ Алексея Майкова. Его задержали 30 января 2025 года. Фигуранта обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов, после чего вывел 2,27 млн руб., полученных преступным путем, через расчетный счет своей супруги.

Кроме того, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.

Анастасия Лопатина