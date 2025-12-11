Шоколадная организация

Международная организация по какао (МОКК) — межправительственная структура, призванная содействовать развитию международного сотрудничества между странами—производителями и странами—потребителями какао во всех секторах мировой индустрии этого товара. Организация была учреждена в 1973 году в соответствии с Международным соглашением по какао 1972 года и ныне функционирует на основании Международного соглашения по какао 2010 года (МСКК-2010). Штаб-квартира организации первоначально находилась в Лондоне, а в 2015 году была перенесена в Абиджан (Кот-д’Ивуар), чтобы быть ближе к крупнейшему региону производства какао.

Членами МОКК в настоящий момент являются 24 страны и Европейский союз. Страны—экспортеры какао: Бразилия, Камерун, ДРК, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Эквадор, Габон, Гана, Гвинея, Индонезия, Либерия, Мадагаскар, Малайзия, Никарагуа, Нигерия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Сьерра-Леоне, Того, Тринидад и Тобаго, Венесуэла. Страны—импортеры какао: ЕС, Россия, Швейцария. Россия является одним из крупнейших потребителей какао-бобов и какао-продуктов в мире.