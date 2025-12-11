Плюсы «трезвого водителя»

Услуга «трезвый водитель» прочно вошла в жизнь россиян, особенно в крупных городах. Она перестала быть экзотикой и стала социальной нормой для тех, кто ответственно подходит к вопросу безопасности. Востребованность услуги продолжает расти, и это напрямую связано с ужесточением законодательства, высокими штрафами и, что особенно радует, с изменением сознания людей. Сегодня быть трезвым за рулем — проявление силы воли и заботы о себе и окружающих.

Никита Колесников, , компания HSS (импорт автомобилей)

Фото: из личного архива Никита Колесников, , компания HSS (импорт автомобилей)

Главные плюсы для потребителя очевидны. Это прежде всего гарантия безопасности, значительная экономия денег по сравнению с потенциальным штрафом или лишением прав, а также комфорт и уверенность, которые позволяют полноценно расслабиться на мероприятии.

Как в любой сфере, и здесь есть свои подводные камни. Основные риски связаны с человеческим фактором — вы доверяете свой автомобиль незнакомому человеку, что может привести к неаккуратной езде, нарушению ПДД или даже краже вещей из салона. Другой нюанс — непредсказуемость тарификации, особенно в часы пик, когда цены могут взлетать. Существуют определенные правовые проблемы: в некоторых случаях при аварии у владельца автомобиля могут возникнуть сложности со страховой компанией.

В преддверии новогодних праздников — периода абсолютного пикового спроса — о водителе лучше позаботиться за несколько дней, если не недель. Цены в новогоднюю ночь традиционно значительно возрастают, а количество свободных исполнителей после полуночи резко сокращается. Добавьте к этому зимние дорожные условия, которые предъявляют повышенные требования к квалификации водителя.

Чтобы минимизировать риски, я бы посоветовал всегда выбирать проверенные сервисы с хорошими отзывами, а не частников из соцсетей. При встрече с водителем обязательно проверьте его документы — удостоверение личности и водительские права. Все детали поездки, включая итоговую стоимость и маршрут, лучше согласовать заранее и зафиксировать в приложении. Крайне полезно перед поездкой составить простой акт приема-передачи, сфотографировав состояние автомобиля и одометр вместе с водителем. И никогда не передавайте ему документы на машину — ПТС или СТС, для выполнения его работы они не нужны.

Никита Колесников, компания HSS (импорт автомобилей)