Минусы «трезвого водителя»

Услуга «трезвый водитель» в России достаточно популярна, особенно в праздничные дни, ее востребованность растет благодаря повышению правовой ответственности автовладельцев. Она удобна для тех, кто не хочет оставлять свое авто, однако у такой услуги есть существенные минусы и юридические риски. В случае ДТП по вине такого водителя страховая компания выплатит ущерб потерпевшим (если у потерпевшего есть страховка). А затем страховая компания имеет право предъявить регрессное требование к владельцу авто. Еще сервисы должны проверять своих водителей на наличие прав. Но если их вдруг не будет, то нетрезвый клиент может попасть под административный арест. И такой сценарий вполне вероятен, ведь в новогодние праздники спрос на услугу значительно растет, а ГИБДД усиливает контроль, проводя массовые рейды.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина

Чтобы минимизировать риски, стоит обращаться только в проверенные компании, заключающие договор и предоставляющие все необходимые документы. Важно убедиться, что компания ответственна за действия своих сотрудников. Перед поездкой проверьте права водителя, также можно использовать неограниченную страховку. В будущем же сервис может развиваться в сторону цифровизации: например, уже сейчас существуют мобильные приложения с отслеживанием маршрута и рейтингами. Кроме того, такие службы можно интегрировать с агрегаторами такси, где водители должны проходить строгий отбор, обладать достаточным опытом и стажем вождения.

