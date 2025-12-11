Отпуск в гору

Декабрь традиционно считается началом высокого горнолыжного сезона. И если еще несколько лет назад российские лыжники-любители активно посещали европейские курорты, то сейчас все чаще делают выбор в пользу локаций внутри страны. «Деньги» выяснили, сколько в этом году будет стоить горнолыжный отдых в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Начало декабря на туристическом рынке прочно ассоциируется со стартом активного горнолыжного сезона: сейчас сезон, пожалуй, стартовал уже на всех российских курортах. И в этом году их, похоже, ждет рост посещаемости. Так, Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные Ассоциации горнолыжных комплексов указывает, что посещаемость в новом зимнем сезоне может вырасти не менее чем на 10%. Впрочем, этот результат с точки зрения динамики, вероятно, окажется скромнее, чем в прошлом сезоне.

Годом ранее — в прошлом зимнем сезоне — российские горнолыжные курорты посетили 8 млн россиян, то есть на 25% больше, чем в 2022–2023 годах, напоминает консультант практики «Государственные и социальные инициативы» компании «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко. В этом году эксперт, как и Российский союз туриндустрии, закладывает рост не менее чем на 10%. Более сдержанная динамика кажется ожидаемой с учетом растущей базы и общего сокращения темпов роста рынка внутреннего туризма.

Вне конкуренции

Сервисы бронирования пока фиксируют сдержанный рост интереса к российским горнолыжным курортам. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова называет динамику стабильной, не отмечая значительного увеличения числа гостиничных бронирований по ключевому направлению — Сочи. Его динамика во многом считается для рынка определяющей: курорт выбирают 78,2% российских горнолыжников. Выраженную динамику, по словам госпожи Шелеховой, в этом году показывают Абзаково и Кировск. Остальные популярные курорты фиксируют рост спроса в пределах 10%, а для некоторых, например Сахалина, прослеживается даже снижение.

Интерес к краткосрочной аренде жилья на горнолыжных курортах растет быстрее, но здесь динамика может быть связана преимущественно с темпами развития самого сегмента. В «Суточно.ру» говорят, что бронирований совокупно за год стало больше на 20%. В «Авито Путешествиях» отмечают, что сильнее всего спрос на посуточное бронирование квартир в горнолыжных курортах страны в зимнем сезоне относительно прошлого года вырос в Архызе — на 41%, Губахе — на 40%, Кировске — на 36%, Байкальске — на 35% и Белокурихе — на 24%.

«В целом позитивная тенденция связана с активным развитием направлений и повышением их транспортной доступности: многие из российских курортов по своему уровню уже не уступают европейским»,— констатирует директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова поясняет, что горные лыжи в мире традиционно воспринимаются как дорогой вид отдыха, круг поклонников которого стареет. «Считается, что молодежь не может позволить себе подобного рода досуг»,— поясняет она. Хотя на Россию, по словам эксперта, это правило распространяется в меньшей степени: здесь рынок пока находится в стадии становления. «Российские горнолыжные курорты последние два года показывают стабильный рост интереса туристов»,— говорит руководитель сервиса «Турслет» Мария Журавлева. Но успех сезона на них, по ее словам, во многом определяется погодными факторами, прежде всего — наличием снежного покрова.

И если пляжные внутренние направления активно конкурируют с массовыми зарубежными курортами, то к горным лыжам это практически неприменимо. «Отдых в Альпах из-за сложностей с получением виз и логистикой поездок готово рассматривать лишь ограниченное число россиян. Страны постсоветского пространства — Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан — сейчас предлагают возможности для катания, но, как правило, уровень развития инфраструктуры там ниже, чем в России»,— отмечает госпожа Смирнова.

Спрос без предложения

Наиболее выраженный рост туристического потока, по мнению госпожи Тарасенко, в этом году произойдет на активно строящихся либо проходящих реновацию курортах. Среди них — Манжерок на Алтае, Губаха в Пермском крае и Эльбрус. Более крупным объектам привлекать большее число отдыхающих сложнее. Например, загрузка отелей горного кластера Сочи в периоды пикового спроса и так превышает 90%. О постепенном исчерпании резерва для роста популярных локаций говорит и партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» Strategy Partners Елена Киселева. В пиковые периоды спрос там, по ее мнению, превышает предложение.

«В общей сложности на начало декабря 2025 года в России работали примерно 400 горнолыжных комплексов»,— утверждает партнер NF Group Ольга Широкова.

Совокупная протяженность их трасс — 1,4 тыс. км. По этому показателю Россия значительно уступает Австрии и Франции: там на горнолыжных курортах протяженность трасс выше в пять и семь раз соответственно. Хотя курортных объектов у нас постепенно становится больше. «Например, в марте 2025 года в Северной Осетии был запущен курорт "Мамисон". Там общая протяженность трасс составляет пока 19 км»,— замечает госпожа Широкова. Одновременно по итогам всего года в российских горнолыжных локациях будет сдано примерно 600 гостиничных номеров. Год к году показатель, по оценкам NF Group, вырастет в полтора раза.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова считает, что российские горнолыжные курорты условно можно разделить на стабилизированные и растущие. В первую группу она включает Шерегеш и курорты горного кластера Сочи. Во вторую — Манжерок, Эльбрус и Архыз. В то время как сложившиеся площадки могут демонстрировать даже небольшое снижение турпотока, число гостей стабильно увеличивается на 15–25% в год, хотя и здесь темпы могут снизиться. «Невозможно прибавлять поток, не инвестируя в инфраструктуру, а сейчас активно инвестирует "в гору" только Манжерок»,— сетует госпожа Смирнова.

Марина Смирнова считает, что возможности для развития горнолыжных курортов Сочи сильно ограничены соседством с национальным парком. В остальных случаях речь должна идти о существенных инвестициях, на которые бизнес в текущих условиях не всегда готов.

Ценовые ориентиры

Анна Тарасенко считает, что рост цен размещения на российских горнолыжных курортах в этом сезоне будет сдержанным — 3–4% год к году. Авиабилеты при этом подорожают в среднем на 10%. Но ограниченный рост цен в этом году лишь частично компенсирует более активное подорожание прошлых лет. За последние три-четыре года поездки на российские курорты подорожали в среднем на 50–55%, напоминает эксперт. Прогноз Елены Киселевой: увеличение стоимости проживания на российских горнолыжных курортах в этом году составит 10–20% за счет инфляционного давления.

Согласно OneTwoTrip, средняя цена проданной ночи на горнолыжных курортах России этой зимой составляет 14,7 тыс. руб. Год к году этот показатель сократился на 7%. Динамика в этом случае обычно определяется в большей степени изменением структуры спроса, чем реальным снижением цен. Посуточная аренда на горнолыжных курортах сейчас дорожает быстрее, чем размещение в отелях. Айрат Мусин говорит, что средняя цена аренды квартиры этой зимой составляет 9 тыс. руб. за ночь, за год показатель прибавил 22%.

По оценке «Авито Путешествий», годовой рост цены аренды квартир на горнолыжных курортах России на зиму составит 11%, до 5,6 тыс. руб. в сутки, загородного дома — на 22%, до 16 тыс. руб. в сутки. В «Суточно.ру» наиболее заметный прирост фиксируют в Кировске — на 15% год к году. А вот Сочи, по оценке аналитиков, показал прирост ниже уровня инфляции — только на 5% год к году.

Но размещение — не единственная статья расходов при планировании поездки на курорты. К бюджету путешествия добавляются в первую очередь транспортные расходы и стоимость ски-пасса. Здесь, как и в случае с отелями, важно определиться со временем поездки. Перелеты на новогодние праздники традиционно стоят существенно дороже, чем вне топовых дат. Яркий пример — Сочи. Согласно данным поисковых выдач «Авиасейлс», в начале декабря минимальная цена прямого перелета из Москвы в Адлер и обратно в период новогодних каникул 2–9 января составляла 52,9 тыс. руб. Но уже при выборе 9–16 января рейс того же перевозчика — всего 9,4 тыс. руб.

Стоимость пятидневного ски-пасса в пиковые новогодние даты на курорте «Красная Поляна» на официальном сайте составляет 21 тыс. руб. В декабрьские даты до начала праздников цена составляет 16,6 тыс. руб. Тариф после каникул — 17,4 тыс. руб. Марина Смирнова поясняет, что на ски-пассы, как и на гостиничные номера, традиционно применяется динамическое ценообразование, предполагающее увеличение стоимости в периоды высокого спроса. Такой подход регулирует поток, позволяя сократить очереди на подъемники.

Александра Мерцалова