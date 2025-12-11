Новый год за миллион

В этом году спрос на аренду загородной недвижимости на январские каникулы активным никто не назовет. Бюджетные предложения есть, но границы ценового диапазона, как всегда, слишком далеки друг от друга, а то, что в золотой середине, быстро уходит с рынка. Дома за 1 млн руб. пока не разобрали.

По данным «Авито Путешествий», в Московской области на новогодние праздники (31 декабря 2025 года — 10 января 2026 года) пользователи платформы забронировали на 23% больше посуточных квартир и на 16% больше загородных домов, чем в прошлом году.

«В сегменте загородного жилья наиболее востребованным форматом стали дома — на них пришлось 89% бронирований. В Москве на новогодние каникулы активнее всего бронируют студии (40% от всего объема бронирований квартир) и однокомнатные квартиры — 32%»,— поделилась с «Деньгами» коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

Средняя цена аренды квартиры в Московской области на новогодние каникулы осталась на уровне прошлого года: 7,6 тыс. руб. в сутки. А аренда загородного дома подешевела на 11%, с 26 156 руб. до 23 306 руб. в сутки. В основном отдыхающие арендуют посуточное жилье на три ночи.

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов приводит другие цифры. «Средняя ставка посуточной аренды домов в дни новогодья в Московской области составляет 41 тыс. руб. в сутки — на 23% больше, чем в прошлом году. Цены на границах диапазона отличаются на два порядка: есть варианты и за 5 тыс. руб. в день»,— говорит эксперт.

Примерно за эти деньги можно снять новый дом со скромной обстановкой в деревне на берегу Рузского водохранилища. «На отдельном огороженном участке 15 соток расположены два дома; один дом сдается в аренду для семьи из трех-четырех человек. Там есть комната-студия, баня на дровах, душевая комната, открытая веранда. На участке есть зона барбекю с мангалом и печью с казаном, садовые качели, батут, парковка»,— говорится в одном из объявлений.

Есть лоты и дороже 1 млн руб. за праздники. Например, стильный, модный коттедж в охраняемом поселке на берегу Пестовского водохранилища в 26 км от МКАД по Алтуфьевскому или Ярославскому шоссе, площадью 1,2 тыс. кв. м. «Очень красивая благоустроенная зеленая территория 25 соток. Множество хвойных и лиственных деревьев. Ландшафтный дизайн. Детская площадка с горкой и спортивными сооружениями. Крытая беседка в пиратском стиле с барной стойкой, камином, столом и стульями, барбекю. Качели. Парковка»,— пишут арендодатели. Судя по объявлению, в доме пять спален и до 15 спальных мест. «Панорамное остекление. Терраса. Каминный зал, гостиная со вторым светом до 25 персон. Столовая, кабинет, спа-зона с подогреваемым бассейном и хаммамом. Профессиональная кухня. На цокольном этаже: домашний кинотеатр, бильярд. Гараж на четыре автомобиля, хозяйственные помещения». Перечислены также варианты зимних развлечений за пределами участка, например модный ресторан, коньки, лыжи, горка. Этот дом обойдется в 1,3 млн руб. за две ночи с 31 декабря по 2 января.

Дом более чем в два раза меньше — 500 кв. м — и за 1,2 млн руб. за две новогодние ночи предлагается в Одинцовском районе. Три спальни (до десяти спальных мест), теннисные корты, спа-зона, на участке реликтовые сосны. Интерьеры, судя по объявлению, привлекательнее, чем в доме на берегу Пестовского водохранилища. Дорогие лоты сдаются по предоплате в 50%. Праздничные сутки в этих домах стоят в пять раз дороже, чем в обычные дни.

«Все зависит от сдаваемого объекта и вариантов проведения торжества. Предложение может включать просто аренду дома и разнообразный сервис. Самые дорогие варианты по своему наполнению ближе к формату аренды загородного отеля. Это почти всегда не просто дом, но и кейтеринг, трансфер, развлекательные программы»,— поясняет господин Попов.

Посуточная аренда на праздники традиционно стоит дороже долгосрочной не только из-за высокого спроса. Для собственника в этот период значительно возрастает риск дополнительных расходов. Гости используют пространство «интенсивнее»: готовят, принимают гостей, активно пользуются техникой, что ускоряет ее износ. Повышается вероятность мелких поломок — от выхода из строя бытовой техники до повреждения мебели. Кроме того, праздничные даты часто сопровождаются непредсказуемым поведением арендаторов: шумные компании, поздние заселения, нарушение правил проживания — все это требует резервирования средств на возможные штрафы и мелкий ремонт.

По словам Алексея Попова, спрос на посуточную аренду загородных домов остался на уровне прошлого года «Пока просмотров лишь на 3% больше. Такой сдержанный рост можно объяснить и эффектом высокой базы — с каждым разом ставить рекорды все сложнее, особенно бесснежной зимой. На фоне незимней погоды сложно даже начать думать про новогодние праздники. Укрепление рубля вкупе с расширением маршрутной сети авиакомпаний тоже в ряду причин: больше москвичей решили провести каникулы не в России»,— сетует эксперт.

